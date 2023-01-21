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الحرس الثوري يحذّر الأوروبيين من «خطأ» إدراجه على «قائمة الإرهاب»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 12:27 مساء
الحرس الثوري يحذّر الأوروبيين من «خطأ» إدراجه على «قائمة الإرهاب»
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، يتحدث خلال احتفال في طهران، 4 نوفمبر 2021. (أ ف ب)
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حذّر الحرس الثوري الإيراني، الاتحاد الأوروبي من ارتكاب «خطأ» إدراجه على القائمة السوداء للمنظمات «الإرهابية»، وذلك بعد دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات عليه.

وقال قائد الحرس اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، إنه على الأوروبيين «تحمّل العواقب في حال أخطأوا»، وذلك في تصريحات أوردها موقع «سباه نيوز» التابع للحرس، هي الأولى له منذ قرار البرلمان الأوروبي، وفق وكالة «فرانس برس».

فترة من التوتر المتزايد
وأضاف «أوروبا لم تتعلم من أخطائها الماضية، وتعتقد أنها بهذه البيانات يمكنها أن تهز هذا الجيش العظيم المليء بقوة الإيمان والثقة والقدرة والإرادة»، مشددا على أن الحرس «لا يقلق على الإطلاق من تهديدات كهذه (...) لأنه كلما أعطانا أعداؤنا فرصة للتحرك، نتحرك بشكل أقوى».

ويأتى قرار البرلمان الأوروبي في فترة من التوتر المتزايد بين طهران وبروكسل على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واتهام الغربيين للجمهورية الإسلامية، بتزويد روسيا طائرات مسيّرة استخدمتها ضد أوكرانيا.

وطلب البرلمان الخميس، من الاتحاد الأوروبي، إدراج الحرس على القائمة السوداء لـ«المنظمات الإرهابية»، بما يشمل فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية، وقوات التعبئة (البسيج).

- البرلمان الأوروبي يطالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة «المنظمات الإرهابية»

ودعا النصّ الذي أقره النواب الأوروبيون، إلى حظر «أي نشاط اقتصادي أو مالي» مع الحرس الثوري من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به.

ونشأ الحرس العام 1979، كقوة عسكرية عقائدية مهمتها الأساسية حفظ الثورة الإسلامية في إيران، وتوسّع دوره على مدى العقود الماضية، بشكل جعل منه لاعبا أساسيا في السياسة والاقتصاد.

ويعد الحرس من القوات المسلحة الإيرانية، لكنه يتمتع بقوات ذاتية متخصصة برية وبحرية وجو-فضائية.

وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت الحرس على قائمة المنظمات «الإرهابية» العام 2019.

وأوروبيا، يعود هذا الإجراء المعقّد قانونيا إلى المجلس الأوروبي، المخول الوحيد بتطبيق العقوبات. وأيّد عدد من الدول الأعضاء النص، بينما بدا آخرون أكثر حذرا.

 ويبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في 23 يناير، فرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران على خلفية «قمع» الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، ودعم إيران لروسيا في مجال المعدات العسكرية.

وأتت تصريحات سلامي، خلال استقباله السبت رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي أمضى مسيرة في الحرس تولى خلالها مناصب، أبرزها قيادة القوة الجوية.

«الأعداء ليست لديهم معرفة دقيقة عن الحرس الثوري»
ورأى قاليباف أن «الأعداء ليست لديهم معرفة دقيقة عن الشعب والحرس الثوري، فهم يظنون أن الحرس الثوري هو قوة عسكرية بحتة»، مشددا على أن «الحرس والبسيج جزء من الشعب الإيراني».

وشدد على أنه «إذا أراد البرلمان الأوروبي إغلاق نافذة العقلانية والسير في اتجاه الدفاع عن الإرهاب، وإلحاق الضرر بالحرس الثوري الإسلامي، فإن مجلس الشورى الإسلامي مستعد للتعامل بحزم مع أي من إجراءاته».

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