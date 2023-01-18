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البرلمان الأوروبي يطالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة «المنظمات الإرهابية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 09:06 مساء
البرلمان الأوروبي يطالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة «المنظمات الإرهابية»
عناصر من الحرس الثوري الإيراني. (أرشيفية: الإنترنت)
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طلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي الأربعاء إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء «للمنظمات الإرهابية».

وجاء في نص تم تبنيه على نطاق واسع يضاف إلى التقرير السنوي حول السياسة الخارجية المشتركة أن أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة «يدعون الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية»، بحسب «فرانس برس».

تشهد إيران احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقد حكم على العديد من الأشخاص بالإعدام على خلفية الاحتجاجات فيما نفّذ الحكم ببعضهم.

مطالبات بإدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء
والإثنين تجمّع حوالى 12 ألف شخص من كل أنحاء أوروبا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للمطالبة بإدراج الحرس الثوري على هذه القائمة السوداء، كما فعلت الولايات المتحدة. وقد تلقوا دعم رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا التي جاءت للقائهم.

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من جهته، قال المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز الثلاثاء خلال مناقشة في البرلمان «أنا أضمن أن كل الخيارات التي تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على الأحداث في إيران ستبقى مطروحة على الطاولة».

ويفترض أن يعيد النواب الأوروبيون الخميس تأكيد هذا المطلب في تصويت على تقرير مكرّس فقط للرد الأوروبي على التظاهرات وعمليات الإعدام في إيران.

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