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إيران تتعهد بالرد بالمثل على تصويت البرلمان الأوروبي بشأن الحرس الثوري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 12:39 مساء
إيران تتعهد بالرد بالمثل على تصويت البرلمان الأوروبي بشأن الحرس الثوري
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، خلال جلسة مغلقة في مجلس الشورى، 22 يناير 2023. (أ ف ب)
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حذّرت إيران من الرد بالمثل على تصويت البرلمان الأوروبي، لإدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات «الإرهابية»، والدعوة لفرض عقوبات عليه، وفق ما أكد وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان، الأحد.

وكتب أمير عبداللهيان، على «تويتر»، أن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني «يعتزم وضع أطراف من جيوش الدول الأوروبية على قائمة الإرهاب»، وفق وكالة «فرانس برس».

وشدد على أن «الرد سيكون بالمثل»، مكررا أن «البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه» بالتصويت ضد الحرس.

- الحرس الثوري يحذّر الأوروبيين من «خطأ» إدراجه على «قائمة الإرهاب»

وأتت هذه التصريحات في يوم بحث البرلمان الإيراني الخطوة الأوروبية في جلسة مغلقة، شارك بها وزير الخارجية وقائد الحرس اللواء حسين سلامي.

وطلب البرلمان الأوروبي الخميس من التكتل القاري إدراج الحرس على قائمة «المنظمات الإرهابية»، بما يشمل فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية، وقوات التعبئة (البسيج).

احتجاجات في إيران
وأتى التصويت في فترة من التوتر المتزايد بين طهران وبروكسل، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واتهام الغربيين للجمهورية الإسلامية بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة استخدمتها خلال الحرب على أوكرانيا.

ودعا النصّ غير الملزم الذي أقره النواب الأوروبيون، إلى حظر «أي نشاط اقتصادي أو مالي»، مع الحرس من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به.

وحذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، من أنه «في حال اتخاذ اي إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني، فإننا سنعتبر جيوش الدول الأوروبية جماعة إرهابية».

وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت الحرس على قائمة المنظمات «الإرهابية» العام 2019، لكن أوروبيا يعود هذا الإجراء المعقّد قانونيا إلى المجلس الأوروبي، المخول الوحيد بتطبيق العقوبات.

دول موافقة وأخرى حذرة
وأيّد عدد من الدول الأعضاء نص البرلمان، بينما بدا آخرون أكثر حذرا، ويبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية غدا الإثنين، في فرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران على خلفية «قمع» الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، ودعم إيران لروسيا بالمعدات العسكرية.

ونشأ الحرس العام 1979، كقوة عسكرية عقائدية مهمتها الأساسية حفظ الثورة الإسلامية في إيران، وتوسّع دوره على مدى العقود الماضية بشكل جعل منه لاعبا أساسيا في السياسة والاقتصاد.

ويعد الحرس من القوات المسلحة الإيرانية، لكنه يتمتع بقوات ذاتية متخصصة برية وبحرية وجو- فضائية.

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