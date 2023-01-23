موسكو تطرد سفير إستونيا وتتهم تالين بـ«العداء لروسيا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت موسكو الإثنين، طرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ«العداء لروسيا»، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسيا روسيا، وموظفين آخرين في السفارة الروسية.

ونقلت وكالة «فرانس برس عن بيان لوزارة الخارجية الروسية تشديدها على ضرورة «مغادرة سفير جمهورية إستونيا روسيا في السابع من فبراير 2023»، مشيرةً إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.

وإستونيا إحدى دول البلطيق الثلاث التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي السابق في تسعينيات القرن الماضي، يحدها من الشمال خليج فنلندا ومن الجنوب لاتفيا، ومن الشرق الاتحاد الروسي، وهي دولة متعددة الأعراق، يمثل سكانها الأصليون نسبة 68.7%، فيما يمثل الروس 24.8% والأوكرانيون 2%.