بريطانيا: الجمود يسيطر على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع البريطانية السبت، إن هناك حالة من الجمود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتابعت الوزارة في بيان نشرته في حسابها الرسمي على «تويتر»: «في الأيام الأخيرة، تركز القتال الأشد في ثلاثة قطاعات. في الشمال الشرقي، بالقرب من كريمينا، من المحتمل أن تكون أوكرانيا قد حققت مكاسب محدودة، وصدت بنجاح هجوماً مضاداً روسياً».

القوات الروسية وقوات «فاغنر»، أعادت تنظيم صفوفها

وأشارت إلى أنه حول منطقة دونيتسك، في قطاع باخموت، من المحتمل أن تكون القوات الروسية وقوات «فاغنر»، أعادت تنظيم صفوفها في بلدة سوليدار، بعد «الاستيلاء عليها في وقت سابق من الأسبوع». وقالت «بشكل عام ، الصراع في حالة من الجمود. ومع ذلك، هناك إمكانية واقعية لتقدم روسي... حول باخموت».

- الكرملين: تسليم كييف أسلحة طويلة المدى سيؤدي إلى تصعيد خطر

- السويد تعلن تزويد أوكرانيا بمدافع «آرتشر» طويلة المدى

وفي سياق متصل أعلن وزير الدفاع البريطاني، الخميس الماضي، في إستونيا أن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز بريمستون لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.

وقال بن والاس خلال زيارته قاعدة «تابا» العسكرية في إستونيا: «اليوم، يمكنني القول إننا سنرسل أيضا 600 صاروخ بريمستون إضافي إلى مسرح العمليات، الأمر البالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على ميدان القتال».

الكرملين يحذر من تسليم كييف أسلحة طويلة المدى

وأعلنت السويد في وقت سابق، تزويد أوكرانيا بمدافع «آرتشر» طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء، أولف كريسترسون. وبعد اجتماع للحكومة، كشف رئيس وزراء السويد خلال مؤتمر صحفي «أول قرار لبدء تسليم أنظمة مدفعية من طراز (آرتشر) إلى أوكرانيا».

إلى ذلك، حذر الكرملين، الخميس، من أن تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين موسكو وكييف.

بابات «تشالنجر 2» ومنظومات مدفعية

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن، السبت الماضي، أن بريطانيا ستقدم دبابات ثقيلة لأوكرانيا من أجل مساعدة قوات كييف في «دفع القوات الروسية إلى التراجع».

وتعهّد سوناك إرسال دبابات «تشالنجر 2» ومنظومات مدفعية إضافية لكييف كدليل على «نية المملكة المتحدة تكثيف دعمنا لأوكرانيا» وفقا لتقرير مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رحّب السبت بالقرار البريطاني مغردّا على «تويتر» أن قرار لندن «لن يقوينا في ساحة المعركة فحسب بل سيرسل أيضا الإشارة الصحيحة إلى شركاء آخرين».

وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر: «أثناء اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني تقدمت بالشكر لريتشي سوناك لاتخاذ قرارات ستعزز من موقفنا على أرض المعركة وتبعث بإشارة إيجابية لشركائنا».