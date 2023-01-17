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شولتس يؤكد تعيين وزير جديد للدفاع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 01:09 مساء
شولتس يؤكد تعيين وزير جديد للدفاع
المستشار الألماني أولاف شولتس. (الإنترنت)
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، تعيين السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس، وزيرا للدفاع، معتبرا أنه «الشخص المناسب للمنصب في فترة حساسة».

وقال شولتس إن «بيستوريوس سياسي له خبرة واسعة، خبرة إدارية وشارك في السياسات الأمنية لسنوات وبكفاءته وإصراره وقلبة الكبير، هو الشخص المناسب لقيادة البوندسفير (القوات المسلحة) في عصر التغيير هذا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».


وقدمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، استقالتها من منصبها، الإثنين، عقب سلسلة هفوات أرخت بظلال الشك على قدرتها في أداء مهامها المتمثلة في تعزيز القوات المسلحة على وقع الحرب في أوكرانيا.

وقالت لامبرخت، في بيان «اليوم طلبت من المستشار إعفائي من منصب وزيرة الدفاع الفدرالية»، وألقت باللوم على «تركيز وسائل الإعلام على شخصي» في الحيلولة دون تمكنها من اتخاذ «قرارات متعلقة بالسياسات الأمنية بما في ذلك مصلحة مواطني ألمانيا»، حسب الوكالة الفرنسية.

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