لندن تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني على خلفية إعدام رضا أكبري بتهمة التجسس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المملكة المتحدة السبت فرض عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، تعبيرا عن «اشمئزاز» لندن بعد إعدام الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسّس.

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر «عبر فرض عقوبات عليه اليوم، فإنّنا نسلّط الضوء على اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري»، من دون أن يحدّد طبيعة هذه العقوبات. وأضاف «نطالب بمحاسبة النظام (الإيراني) على انتهاكاته المروّعة لحقوق الإنسان»، بحسب «فرانس برس».

دانت منظمة العفو الدولية، السبت، «الهجوم الشنيع» لإيران على «الحق في الحياة»، بعد تنفيذ طهران حكم الإعدام بحق الإيراني البريطاني علي رضا أكبري.

«التحقيق بشكل كامل» في اتهامات تعذيب

وقالت منظمة العفو، على «تويتر»: «إعدام السلطات الإيرانية هذا الصباح (السبت) المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري، هو دليل جديد على هجومها الشنيع على الحق في الحياة»، داعية الحكومة البريطانية إلى «التحقيق بشكل كامل» في اتهامات بتعرضه للتعذيب على ما يبدو.

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وفي وقت سابق من اليوم، نفذت إيران حكم الإعدام في علي رضا أكبري (61 عاما) الذي تقلد مناصب رفيعة في جهاز الأمن والدفاع الإيراني، بعدما اتهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، كما أعلنت السلطة القضائية.

وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية «ميزان أونلاين»، أنه حكم بالإعدام على علي رضا أكبري بعد إدانته بـ«الفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية».

عمل همجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية السبت استدعاء السفير البريطاني في طهران، بعد ساعات من الإعلان عن إعدام الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري لإدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.

وأفادت الوزارة في بيان «ردا على التدخلات غير المتعارف عليها للمملكة المتحدة، بما يشمل مجال الأمن القومي للجمهورية الإسلامية، تم استدعاء سفير هذا البلد في طهران سايمون شركليف اليوم»، بحسب «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، إن «هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة.. لن يمر دون رد». من جهته، وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك إعدام أكبري بـ«المروَّع»، معتبرا أنه «عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه».