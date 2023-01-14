طهران تنفذ حكم الإعدام شنقا في إيراني بريطاني متهم بالتجسس

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت إيران اليوم السبت حكم الإعدام في إيراني بريطاني متهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، كما أعلنت السلطة القضائية.



وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية «ميزان أونلاين» أنه حكم بالإعدام على علي رضا أكبري بعد إدانته بـ«الفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

مناصب رفيعة في جهاز الأمن والدفاع الإيراني

وأكدت وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء الخميس أن علي رضا أكبري (61 عاما) تقلد مناصب رفيعة في جهاز الأمن والدفاع الإيراني.

في وقت سابق ضمّت الولايات المتحدة الجمعة صوتها إلى المملكة المتحدة في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام في علي.

وكان موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية قد أعلن الأربعاء أن علي رضا أكبري حكم عليه «بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية» إلى المملكة المتحدة.



وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن «التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام له دوافع سياسية وسيكون إعدامه غير مقبول»، مشيرًا إلى «احتمال أن يكون التنفيذ وشيكا».



ودعا خلال مؤتمر صحفي إلى الإفراج الفوري عنه واستنكر ما ورد في تقارير «أفادت بأن أكبري قد خُدِر وعُذب أثناء احتجازه واستجوب لآلاف الساعات وأجبر على الاعتراف».

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد ندد بالحكم ودعا طهران إلى عدم إعدام المواطن البريطاني الإيراني، واعتبر أن الحكم «له دوافع سياسية».