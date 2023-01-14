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بريطانيا تعلن إرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 03:16 مساء
بريطانيا تعلن إرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا
دبابة للقوات الأوكرانية في دونباس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، السبت، أن بريطانيا ستقدم دبابات ثقيلة لأوكرانيا من أجل مساعدة قوات كييف في «دفع القوات الروسية إلى التراجع».

وتعهّد سوناك إرسال دبابات «تشالنجر 2» ومنظومات مدفعية إضافية لكييف كدليل على «نية المملكة المتحدة تكثيف دعمنا لأوكرانيا» وفقا لتقرير مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رحّب السبت بالقرار البريطاني مغردّا على «تويتر» أن قرار لندن «لن يقوينا في ساحة المعركة فحسب بل سيرسل أيضا الإشارة الصحيحة إلى شركاء آخرين»، حسب «فرانس برس».

وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر: «أثناء اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني تقدمت بالشكر لريتشي سوناك لاتخاذ قرارات ستعزز من موقفنا على أرض المعركة وتبعث بإشارة إيجابية لشركائنا». 

دبابات من طراز «ليوبارد» 
وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن وارسو مستعدة لإرسال عدد من الدبابات من طراز «ليوبارد» لكييف بناء على طلبها.

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وخلال زيارة لمدينة لفيف بشرق أوكرانيا، قال دودا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأوكراني والليتواني «ستُرسل مجموعة من دبابات ليوبارد (14 مدرعة) في إطار تحالف يجري تأسيسه»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الوزيرة كريستينه لامبرشت تحدثت مع نظيرها الأميركي لويد أوستن، السبت الماضي، للتنسيق بشأن إرسال مركبات قتالية ودفاعات جوية إلى أوكرانيا، بعدما انضمت برلين إلى واشنطن وباريس في إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن لامبرشت بحثت مع أوستن الوضع الراهن في الحرب وكيفية التنسيق لمزيد من الدعم العسكري، خصوصا فيما يتعلق بالمركبات القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الصاروخي تعهدت برلين بتقديمها، وفق وكالة «يورو نيوز». قالت لامبرشت: «مع حلفائنا، سنواصل دعم أوكرانيا في إطار من الوحدة والتضامن والتنسيق الوثيق».

اشتعال المعارك داخل باخموت وحولها
وميدانيا سُمع دوي انفجارات عدة صباح السبت في كييف حيث تحدث مسؤولون أوكرانيون عن عمليات قصف استهدفت بنى تحتية أساسية، بينما ما زال الغموض يلف مصير مدينة سوليدار الصغيرة الواقعة في شرق البلاد بعد تأكيد روسيا سيطرتها عليها ونفي أوكرانيا هذه المعلومات.

وتستعر المعارك منذ أشهر داخل باخموت وحولها، لكنها أصبحت أعنف في الأيام الأخيرة. وكان رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين قد أعلن، الأربعاء، استيلاء قوته على سوليدار قبل أن تنفي ذلك كييف ثم الجيش الروسي نفسه.

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