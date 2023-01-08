الإفراج عن 100 عسكري.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الأسرى (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا وأوكرانيا، الأحد، الإفراج عن 100 أسير عسكري بعد سلسلة مفاوضات أفضت سابقًا إلى الإفراج عن العشرات في الأشهر الماضية، وذلك فيما تتصاعد الهجمات بين الطرفين في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «في 8 يناير، ونتيجة للمفاوضات، أُعيد 50 عسكريًا روسيًا، كانوا في خطر مميت أثناء أَسرهم، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف».

الجانبان أفرجا عن مئات الجنود الأسرى في عدة جولات

وذكرت أن «الجنود المفرج عنهم سيُنقلون جوًا إلى موسكو لإعادة تأهيلهم طبيًا ونفسيًا»، فيما أكدت أوكرانيا المعلومات، وقالت إن «روسيا أفرجت عن 50 عسكريًا أوكرانيا في سياق الاتفاق ذاته».

وأفرج الجانبان عن مئات الجنود الأسرى في عدة جولات من عمليات التبادل خلال الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من الانهيار الكامل للمحادثات الدبلوماسية الأوسع بين موسكو وكييف.

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آخر هذه العمليات أعلنتها روسيا وأوكرانيا، نهاية ديسمبر الماضي، بالإفراج عن أكثر من 200 جندي. إذ قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أطلقت 82 جنديا روسيا، في حين أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اندريه يرماك، أن موسكو سلمت بلاده 140 جنديًا أوكرانيًا.

وقال يرماك في رسالة على صفحته على «تيليغرام» إن بعض الأسرى المفرج عنهم، وهم 132 رجلًا و8 نساء، أصيبوا أو قاتلوا دفاعًا عن مدينة ماريوبول الساحلية المطلة على البحر الأسود وفي جزيرة الثعبان.

قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك

وتأتي هذه الخطوات مع تصاعد الهجمات في شرق أوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها قتلت أكثر من 600 عسكري أوكراني في هجوم صاروخي موسع على مبانٍ في شرق أوكرانيا، توجد بها قوات أوكرانية بشكل موقت.

وذكرت أن الضربة على كراماتورسك تأتي انتقاما لهجوم دموي شنته أوكرانيا أخيرا، على قوات روسية في ماكيفكا.

وأوضحت الوزارة أنّ «منظومات استطلاع كشفت خلال الساعات الـ24 الماضية قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك، وقد جرى التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق، حيث كان هناك أكثر من 700 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في المجمع رقم 28، وأكثر من 600 في المجع رقم 47»، وفقا لما نقلته شبكة «روسيا توداي» الروسية.

وأضافت الوزارة أنه «نتيجة لهجوم صاروخي مكثف على نقاط تمركز موقتة لوحدات تابعة للقوات الأوكرانية، لقي أكثر من 600 جندي أوكراني مصرعهم».

جنود أوكرانيون كانوا معتقلين في روسيا، في طريق العودة إلى بلادهم بعد إطلاقهم في عملية تبادل للأسرى. (الإنترنت)

جنود أوكرانيون كانوا معتقلين في روسيا، في طريق العودة إلى بلادهم بعد إطلاقهم في عملية تبادل للأسرى. (الإنترنت)