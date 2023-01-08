  • Alwasat News
Atwasat

الإفراج عن 100 عسكري.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الأسرى (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 07:50 مساء
الإفراج عن 100 عسكري.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الأسرى (صور)
جنود أوكرانيون كانوا معتقلين في روسيا، في طريق العودة إلى بلادهم بعد إطلاقهم في عملية تبادل للأسرى. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت روسيا وأوكرانيا، الأحد، الإفراج عن 100 أسير عسكري بعد سلسلة مفاوضات أفضت سابقًا إلى الإفراج عن العشرات في الأشهر الماضية، وذلك فيما تتصاعد الهجمات بين الطرفين في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «في 8 يناير، ونتيجة للمفاوضات، أُعيد 50 عسكريًا روسيًا، كانوا في خطر مميت أثناء أَسرهم، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف».

الجانبان أفرجا عن مئات الجنود الأسرى في عدة جولات
وذكرت أن «الجنود المفرج عنهم سيُنقلون جوًا إلى موسكو لإعادة تأهيلهم طبيًا ونفسيًا»، فيما أكدت أوكرانيا المعلومات، وقالت إن «روسيا أفرجت عن 50 عسكريًا أوكرانيا في سياق الاتفاق ذاته».

وأفرج الجانبان عن مئات الجنود الأسرى في عدة جولات من عمليات التبادل خلال الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من الانهيار الكامل للمحادثات الدبلوماسية الأوسع بين موسكو وكييف.

-  روسيا وأوكرانيا تفرجان عن 200 جندي في تبادل للأسرى
-  قتيل في كييف وضربات روسية متواصلة على عدة مناطق بأوكرانيا

آخر هذه العمليات أعلنتها روسيا وأوكرانيا، نهاية ديسمبر الماضي، بالإفراج عن أكثر من 200 جندي. إذ قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أطلقت 82 جنديا روسيا، في حين أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اندريه يرماك، أن موسكو سلمت بلاده 140 جنديًا أوكرانيًا.

وقال يرماك في رسالة على صفحته على «تيليغرام» إن بعض الأسرى المفرج عنهم، وهم 132 رجلًا و8 نساء، أصيبوا أو قاتلوا دفاعًا عن مدينة ماريوبول الساحلية المطلة على البحر الأسود وفي جزيرة الثعبان.

 قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك
وتأتي هذه الخطوات مع تصاعد الهجمات في شرق أوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها قتلت أكثر من 600 عسكري أوكراني في هجوم صاروخي موسع على مبانٍ في شرق أوكرانيا، توجد بها قوات أوكرانية بشكل موقت.

وذكرت أن الضربة على كراماتورسك تأتي انتقاما لهجوم دموي شنته أوكرانيا أخيرا، على قوات روسية في ماكيفكا.

وأوضحت الوزارة أنّ «منظومات استطلاع كشفت خلال الساعات الـ24 الماضية قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك، وقد جرى التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق، حيث كان هناك أكثر من 700 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في المجمع رقم 28، وأكثر من 600 في المجع رقم 47»، وفقا لما نقلته شبكة «روسيا توداي» الروسية.

وأضافت الوزارة أنه «نتيجة لهجوم صاروخي مكثف على نقاط تمركز موقتة لوحدات تابعة للقوات الأوكرانية، لقي أكثر من 600 جندي أوكراني مصرعهم».

جنود أوكرانيون كانوا معتقلين في روسيا، في طريق العودة إلى بلادهم بعد إطلاقهم في عملية تبادل للأسرى. (الإنترنت)
جنود أوكرانيون كانوا معتقلين في روسيا، في طريق العودة إلى بلادهم بعد إطلاقهم في عملية تبادل للأسرى. (الإنترنت)
جنود أوكرانيون كانوا معتقلين في روسيا، في طريق العودة إلى بلادهم بعد إطلاقهم في عملية تبادل للأسرى. (الإنترنت)
جنود أوكرانيون كانوا معتقلين في روسيا، في طريق العودة إلى بلادهم بعد إطلاقهم في عملية تبادل للأسرى. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير

«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
«أنشيلوتي» يشيد بـ«فياريال» بعد سقوط «الريال»: كانوا أفضل مننا

«أنشيلوتي» يشيد بـ«فياريال» بعد سقوط «الريال»: كانوا أفضل مننا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين

كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين
ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة

ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة
الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا

الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا
في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زلزال بقوة سبع درجات يضرب جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ
زلزال بقوة سبع درجات يضرب جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ
رئيس الوزاراء السويدي: لا نستطيع تلبية مطالب تركيا للانضمام إلى الناتو
رئيس الوزاراء السويدي: لا نستطيع تلبية مطالب تركيا للانضمام إلى ...
بايدن يبدأ أول زيارة رسمية إلى المكسيك تتناول قضايا الأمن والهجرة والمخدرات
بايدن يبدأ أول زيارة رسمية إلى المكسيك تتناول قضايا الأمن والهجرة...
«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير
«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير
السنغال.. حداد وطني إثر مقتل 40 شخصا في حادث مروري
السنغال.. حداد وطني إثر مقتل 40 شخصا في حادث مروري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
المزيد
الإفراج عن 100 عسكري.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الأسرى (صور)
الإفراج عن 100 عسكري.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الأسرى......
تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا على «حرب المدن»
تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا على «حرب المدن»...
اعتصام أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا برسوم نشرتها «شارلي إيبدو» لخامنئي
اعتصام أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا برسوم نشرتها ......
السنغال.. حداد وطني إثر مقتل 40 شخصا في حادث مروري
السنغال.. حداد وطني إثر مقتل 40 شخصا في حادث مروري...
«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير
«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير...
المزيد