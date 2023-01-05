  • Alwasat News
Atwasat

باريس: لا معلومات رسمية عن إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث بإيران

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 04:50 مساء
باريس: لا معلومات رسمية عن إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث بإيران
مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها لم تبلغ رسميًا بإغلاق السلطات الإيرانية المعهد الفرنسي للبحوث في إيران، عقب نشر مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة رسوما كاريكاتيرية اعتبرتها طهران «مهينة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي».

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر أن باريس «لم تتلقّ أي معلومة رسمية حتى الآن فيما يخص إعلانات عبر الإعلام للسلطات الإيرانية تتحدث عن إغلاق معهد (إفري)».

وأضافت: «سيكون ذلك مؤسفًا بالطبع في حال تأكّد حدوثه، فهذا المعهد مركز عريق للثقافة والتبادل»، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك بعد أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم إغلاق المعهد، قائلة: «وضعت الوزارة حدا لنشاطات مركز البحوث الفرنسية في إيران كمرحلة أولى» من الرد على الرسوم الكاريكاتيرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023

منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه

سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه
بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء

بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء
ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا
مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تغلق مركز أبحاث فرنسيا ردا على رسوم «كاريكاتير»
إيران تغلق مركز أبحاث فرنسيا ردا على رسوم «كاريكاتير»
إردوغان يدعو بوتين إلى وقف إطلاق نار أحادي الجانب في أوكرانيا
إردوغان يدعو بوتين إلى وقف إطلاق نار أحادي الجانب في أوكرانيا
البطريرك الروسي كيريل يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي
البطريرك الروسي كيريل يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا ...
بوتين: مستعد لمحادثات مع أوكرانيا شرط قبولها الوقائع الجديدة على الأرض
بوتين: مستعد لمحادثات مع أوكرانيا شرط قبولها الوقائع الجديدة على ...
حرمان حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا من المخصصات المالية
حرمان حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا من المخصصات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مزيد من الدول تفرض قيودا على القادمين من الصين في ظل انتشار الوباء
مزيد من الدول تفرض قيودا على القادمين من الصين في ظل انتشار ......
المزيد
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
باريس: لا معلومات رسمية عن إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث بإيران
باريس: لا معلومات رسمية عن إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث ......
إسبانيا توقف 43 شخصا بتهمة استغلال مهاجرين مغاربة
إسبانيا توقف 43 شخصا بتهمة استغلال مهاجرين مغاربة...
حرمان حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا من المخصصات المالية
حرمان حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا من ......
بوتين: مستعد لمحادثات مع أوكرانيا شرط قبولها الوقائع الجديدة على الأرض
بوتين: مستعد لمحادثات مع أوكرانيا شرط قبولها الوقائع الجديدة......
المزيد