باريس: لا معلومات رسمية عن إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث بإيران

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها لم تبلغ رسميًا بإغلاق السلطات الإيرانية المعهد الفرنسي للبحوث في إيران، عقب نشر مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة رسوما كاريكاتيرية اعتبرتها طهران «مهينة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي».

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر أن باريس «لم تتلقّ أي معلومة رسمية حتى الآن فيما يخص إعلانات عبر الإعلام للسلطات الإيرانية تتحدث عن إغلاق معهد (إفري)».

وأضافت: «سيكون ذلك مؤسفًا بالطبع في حال تأكّد حدوثه، فهذا المعهد مركز عريق للثقافة والتبادل»، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك بعد أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم إغلاق المعهد، قائلة: «وضعت الوزارة حدا لنشاطات مركز البحوث الفرنسية في إيران كمرحلة أولى» من الرد على الرسوم الكاريكاتيرية.