ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد ولاية كاليفورنيا لهبوب عاصفة عاتية، يتخللها هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى «فيضانات مميتة»، وفق تحذير مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية.

ودعت السلطات سكان الولاية للاستعداد لهذا المنخفض الجوي القوي الذي يتوقع أن يضرب ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة يومي الأربعاء والخميس، حسب وكالة «فرانس برس».

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من أن العاصفة المتوقعة «وحشية حقاً وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد»، وستتسبب في «فيضانات واسعة النطاق، وطرق مغمورة بالمياه، وانهيارات أرضية، وسقوط أشجار، وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، وتعطل فوري للتجارة، والأسوأ من ذلك كله، خسائر محتملة في الأرواح».

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وبعدما عانى من الجفاف لسنوات، يشهد الساحل الغربي للولايات المتحدة منذ أسابيع سلسلة عواصف تسببت بهطول أمطار غزيرة بلغت مستويات شبه قياسية في بعض الأماكن.

ولا تزال بعض المناطق في شمال كاليفورنيا تعاني من آثار عاصفة قوية ضربتها ليلة رأس السنة الجديدة، مما تسبب في انهيارات أرضية وانقطاعات في التيار الكهربائي وسقوط قتيل واحد.