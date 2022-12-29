ارتفاع حصيلة ضحايا «عاصفة القرن» الأميركية إلى 61 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الأميركية، الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء العاصفة التي ضربت قسمًا كبيرًا من الولايات المتحدة خلال فترة عيد الميلاد، مما رفع عدد ضحايا هذه العاصفة الثلجية التاريخية إلى 61 على الأقل.

وسجلت الوفيتان في مقاطعة إيري بولاية نيويورك، حيث تقع مدينة بوفالو. وقال مسؤول المقاطعة مارك بولونكارز خلال مؤتمر صحفي إن 39 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم فيها والحصيلة مرشحة للارتفاع، وفق وكالة «فرانس برس».

- شاهد: لقطات جوية لـ«عاصفة القرن» التي ضربت مدينة بافالو الأميركية

وأعلن بولونكارز العثور على أربعة من الضحايا في سيارات و11 في منازل و17 في الخارج، وتخشى السلطات أنه مع ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب الذوبان السريع للثلوج في حدوث فيضانات.

ولا تزال العاصفة في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد تلقي بثقلها على ولايات أميركية، والمسافرين جوّاً في أنحاء البلاد، مع انتشار قصص عن عائلات حوصرت لأيام خلال «عاصفة القرن»، وفق «يورو نيوز».