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إمبراطور اليابان يهنئ شعبه بالعام الجديد على الملأ لأول مرة منذ 2020

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 11:53 صباحا
إمبراطور اليابان يهنئ شعبه بالعام الجديد على الملأ لأول مرة منذ 2020
الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، وهما يقدمان التهنئة بالعام الجديد في 2 يناير 2023 في طوكيو. (أ ف ب)
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هنأ إمبراطور اليابان ناروهيتو الاثنين، شعبه بالعام الجديد على مرأى من الناس لأول مرة منذ عام 2020، ليستأنف بذلك تقليداً سنوياً مع عودة البلاد والعائلة الإمبراطورية تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.

وقال ناروهيتو «أنا سعيد حقًا لتمكني من الاحتفال بالعام الجديد معكم بعد ثلاث سنوات.. بينما نقف على عتبة هذا العام، أتمنى السعادة لشعبنا وللعالم»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يظهر ناروهيتو برفقة الإمبراطورة ماساكو، ست مرات لفترة قصيرة خلال اليوم، خلف ستار زجاجي من شرفة القصر للتعبير عن تمنياته بالعام الجديد.

السماح لـ1500 شخص بحضور الكلمة
وإلى جانب الإمبراطور وزوجته، وقفت ابنتهما إيكو ووالدا ناروهيتو، الإمبراطور السابق أكيهيتو والإمبراطورة السابقة ميتشيكو.

وجرى السماح لنحو 1500 شخص فقط في كل مرة - جرى اختيارهم عبر السحب بالقرعة - بدخول ساحة القصر الكبير في العاصمة اليابانية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وفي عام 2020، قبل ظهور الوباء في اليابان، حضر نحو 70 ألف شخص المناسبة التي ألقى فيها الإمبراطور ناروهيتو كلمته في العام الجديد.

وألغيت الاحتفالية من قبل القصر في عامي 2021 و2022، لأسباب صحية، فيما عاد الإمبراطور وزوجته للظهور إلى العلن تدريجياً خلال عام 2022.

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