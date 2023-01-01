لولا يتعهد إعادة بناء البرازيل مع الشعب عقب تنصيبه (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيس البرازيلي الجديد لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إعادة بناء البلاد مع الشعب البرازيلي، وذلك في خطاب شديد اللهجة ألقاه الأحد أمام الكونغرس بعد تنصيبه، مشيرًا إلى سجل كارثي لسلفه جايير بولسونارو.

واتهم لولا اليساري سلفه اليميني المتطرف بأنه «استنفد الموارد الصحية وقام بتفكيك التربية والثقافة والعلم والتكنولوجيا ودمر حماية البيئة»، بحسب «فرانس برس».

وجاء التنصيب وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة برازيليا، بعد تهديدات من أنصار سلفه بولسونارو بارتكاب أعمال عنف.

هزيمة الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو

ويخلف لولا (77 عاما) الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي غادر البلاد قبل يومين من انتهاء ولايته. وكان لولا هزمه بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر.

وبعد أداء اليمين الدستورية، توجه لولا لقصر بلانالتو لوضع الوشاح الرئاسي أمام حشد من 30 ألفا من مؤيديه. وألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل بحوزته عبوة ناسفة وسكين في أثناء محاولته دخول ساحة في برازيليا تقام فيها مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس لولا دا سيلفا، حسبما قال آلان كامبوس المسؤول في الشرطة العسكرية بالمدينة لـ«رويترز» الأحد.

- تنصيب لولا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة وسط «مد أحمر» من أنصاره في برازيليا

- اليوم.. لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية ويعود لرئاسة البرازيل

وفي سنوات حكمه الماضية كرئيس ينتمي لحزب العمال خلال الفترة من 2003 إلى 2010، نجح القيادي النقابي السابق في إخراج ملايين البرازيليين من الفقر خلال طفرة في أسعار السلع الأولية دعمت الاقتصاد.

تحدٍ كبير لتحسين اقتصاد البرازيل

ويواجه الآن تحديا هائلا لتحسين اقتصاد البرازيل الذي يعاني من ركود وفي الوقت نفسه توحيد بلد أشاع فيه حكم بولسونارو حالة من الاستقطاب.

وغادر بولسونارو البرازيل متوجها إلى فلوريدا، الجمعة، حتى لا يضطر لتسليم الوشاح لمنافسه، الذي لم يعترف حتى الآن بفوزه. وينظم أنصاره مظاهرات منذ شهرين احتجاجا على ما يعتبرونها «سرقة الانتخابات»، ودعوا إلى انقلاب عسكري لمنع لولا من العودة إلى السلطة وسط أعمال تخريب وعنف.

واحتشد الأحد عشرات الآلاف من أنصار لولا وسط برازيليا، للاحتفال، فيما نشرت السلطات عشرة آلاف شرطي وجندي لتعزيز الأمن فضلا عن تفتيش المشاركين الذين لا يمكنهم حمل زجاجات أو علب أو عصيّ أعلام. كما جرى حظر حمل المدنيين للأسلحة النارية بشكل موقت.