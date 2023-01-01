قتلى وجرحى في انفجار قرب قاعدة جوية في كابول

القاهرة - بوابة الوسط

خلف انفجار عند مدخل قاعدة جوية عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، عددا من القتلى والجرحى، حسبما أعلن مسؤول لوكالة «فرانس برس».

ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع عند بوابة القاعدة القريبة من مطار كابول الدولي، على ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية عبدالنافي تاكور.

وأوضح تاكور، أن «عدداً من مواطنينا استشهدوا وجرحوا في الانفجار»، مضيفاً أن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

انفجارات متواصلة رغم «تحسن الوضع الأمني»

وتقول سلطات طالبان، إن الوضع الأمني تحسن منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، لكن عشرات الانفجارات والهجمات وقعت، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» العديد منها.

والشهر الماضي، أصيب خمسة صينيين على الأقل بجروح عندما اقتحم مسلحون فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في كابول، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.

وقتل وجرح مئات الأشخاص من بينهم أفراد من أقليات في هجمات في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة.