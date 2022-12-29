الأكثر يمينية.. نتانياهو رئيسًا للحكومة الإسرائيلية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أدى بنيامي0ن نتانياهو اليمين الدستورية رئيسا للوزراء الإسرائيليين بعدما منح البرلمان ثقته للحكومة الجديدة التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في عمر الكيان الصهيوني.

وأدى نتانياهو اليمين الدستورية اليوم الخميس بعد دقائق على منح 63 نائبا من أصل 120 ثقتهم للحكومة التي شكلها من وزراء من حزبه الليكود وأحزاب دينية متشددة ويمينية متطرفة، وفق وكالة «فرانس برس».

وصباح اليوم، عين نتانياهو، وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين، وزيرًا للخارجية.

ولاحقًا، انتخب البرلمان الإسرائيلي اليوم الخميس الوزير السابق أمير أوحانا رئيسا جديدا للكنيست ليكون أول مثلي جنس يتولى المنصب، وفق وكالة «فرانس برس».

وجرى انتخاب أوحانا الذي وصل إلى البرلمان في العام 2015، بأغلبية 63 صوتا فيما صوت خمسة نواب ضد القرار وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وينتمي أوحانا إلى حزب الليكود، وهو المسؤول الثالث في الدولة بعد الرئيس ورئيس الوزراء، وفق البروتوكولات.