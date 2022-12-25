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بابا الفاتيكان: نعیش حالة مجاعة للسلام وسط الحرب العالمیة الثالثة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 05:10 مساء
بابا الفاتيكان: نعیش حالة مجاعة للسلام وسط الحرب العالمیة الثالثة
البابا فرنسيس يلوح إلى الحشود من الشرفة في الفاتيكان. (أ ف ب)
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دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأحد إلى إنهاء الحرب الهوجاء في أوكرانيا منددا في رسالته التقليدية لمناسبة عيد الميلاد باستخدام الغذاء سلاحا في النزاع.

وتوجه إلى آلاف المؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس حيث رفع بعضهم الأعلام الأوكرانية قبل أن يبارك المدينة والعالم. وتركز رسالة بابا  الفاتيكان التي يوجهها يوم عيد الميلاد من شرفة كنيسة القديس بطرس عادة على السلام وتُبث حول العالم، بحسب «فرانس برس».

والتفت بابا الفاتيكان البالغ من العمر 86 عاما أولًا الأحد إلى «الإخوة والأخوات الأوكرانیین الذین یعیشون عید المیلاد ھذا في الظلام، والبرد أو بعیدًا عن بیوتھم، بسبب الدمار الذي سببته عشرة أشھر من الحرب».

«إسكات الأسلحة ووضع حد فوري لھذه الحرب الھوجاء»
وقال «ولیُنِر عقول الذین لدیھم السلطان على إسكات الأسلحة ووضع حد فوري لھذه الحرب الھوجاء!»،  وأضاف «عصرنا یعیش حالة مجاعة للسلام في مناطق أخرى أیضًا، وفي مسارح أخرى لھذه الحرب العالمیة الثالثة»، مشيرًا إلى بلدان عدة تجد صعوبات في عيد الميلاد هذه السنة بينها أفغانستان واليمن وسورية وبورما إضافة إلى النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي ولبنان وهايتي.

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ودعا لأول مرة إلى مصالحة في إيران التي تهزها احتجاجات تقودها النساء منذ ثلاثة أشهر. ودعا مرارا إلى السلام منذ غزت روسيا أوكرانيا في فبراير، إذ دان الحرب بينما سعى للمحافظة على الحوار مع موسكو. لكنه واجه انتقادات أحيانا لعدم إلقائه باللوم بشكل صريح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قسوة القوات الروسية في أوكرانيا
وفي مقابلة أجرتها معه مجلة الشهر الماضي، ندد بابا الفاتيكان الأرجنتيني بقسوة القوات الروسية في أوكرانيا، في تصريح قوبل باحتجاج رسمي من موسكو.

والأحد، حض من يحتفلون بعيد الميلاد على التفكير «في الأشخاص الذین یعانون من الجوع، وخاصة الأطفال، بینما تُھدر كل یوم كمیات كبیرة من الطعام، وتُنفق الموارد على الأسلحة». وتابع «زادت الحرب في أوكرانیا من سوء الوضع، وتركت شعوبًا بأكملھا في خطر المجاعة، خاصة في أفغانستان وبلدان القرن الأفریقي. كلنا یعلم أن كل حرب تسبب الجوع وتستغل الغذاء نفسه سلاحا لھا، وتمنع توزیعه على الشعوب التي تتألم... لنلتزم كلنا، وأولنا، أصحاب المسؤولیات السیاسیة، حتى یكون الغذاء أداة سلام فقط».

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