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25 قتيلا وجريحا في قصف روسي على وسط خيرسون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 12:35 مساء
25 قتيلا وجريحا في قصف روسي على وسط خيرسون
الدخان يتصاعد من مبنى دمّر جزئيا في كييف، 17 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، ما اعتبره عملًا إرهابيًا روسيًا هدفه «تخويف» الأوكرانيين، إثر قصف استهدف وسط مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، أودى بحياة خمسة أشخاص وجرح عشرين آخرين.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السبت صباحًا عشية عيد الميلاد في وسط المدينة.. ليست منشآت عسكرية.. ليست حربا وفق ما هو متعارف عليه.. هو إرهاب وقتل للتخويف والتلذذ بالقتل»، وفق وكالة «فرانس برس».

 وأودى هذا القصف بحياة «5 أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرين»، بحسب نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشنكو.

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