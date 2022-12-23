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وزير الداخلية الفرنسي: مطلق النار في باريس استهدف بوضوح أجانب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 06:48 مساء
وزير الداخلية الفرنسي: مطلق النار في باريس استهدف بوضوح أجانب
رجال الشرطة في محيط موقع إطلاق نار بالعاصمة الفرنسية باريس، 23 ديسمبر 2022، (الإنترنت)
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صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بأنّ المسلّح الذي أطلق النار على مركز ثقافي كردي وصالون حلاقة في باريس الجمعة «استهدف بوضوح أجانب».

وقال دارمانان للصحفيين، إنّ الرجل البالغ 69 عاما، وهو سائق قطار متقاعد «استهدف بوضوح أجانب»، مضيفا أنّه «ليس مؤكدا» ما إذا كان يسعى إلى قتل «الأكراد على وجه الخصوص»، حسب وكالة «فرانس برس».

متهم بجريمة عنصرية
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مدعية عامة في باريس أن الحادث أسفر عن وقوع ثلاثة قتلى على الأقل، مشيرة إلى أن المتورط في الواقعة اتهم العام الماضي بجريمة عنف عنصري.

- مطلق النار في باريس اتُهم العام الماضي بجريمة عنف عنصري

وواجه مطلق النار تهمة طعن مهاجرين اثنين على الأقل بسكين في مخيم بالعاصمة الفرنسية في هجوم وقع في الثامن من ديسمبر 2021، وفق وكالة «فرانس برس».

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