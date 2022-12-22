خبراء أمميون: جيش رواندا نفذ عمليات عسكرية في الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

قال خبراء مفوضون من الأمم المتحدة إن الجيش الرواندي نفذ عمليات عسكرية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقدم الجيش ذاته أسلحة وذخيرة وبزات عسكرية إلى حركة «ام 23» المتمرّدة، وفقاً لتقرير صادر عن خبراء مفوّضين من الأمم المتحدة، لم ينشر بعد، واطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس.

وذكر الخبراء في التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن، أنهم جمعوا أدلّة جوهرية تثبت التدخّل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الأقل في الفترة الممتدة بين العام 2021 وأكتوبر 2022.