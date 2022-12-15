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واشنطن تتعهد تخصيص 2.5 مليار دولار لتقديم مساعدات غذائية لأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 11:43 مساء
واشنطن تتعهد تخصيص 2.5 مليار دولار لتقديم مساعدات غذائية لأفريقيا
البيت الأبيض (أرشيفية: الإنترنت)
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تعهدت الولايات المتحدة، الخميس، تخصيص 2,5 مليار دولار أخرى لتقديم مساعدات غذائية لإفريقيا، بعدما أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة نقص التغذية في جميع أنحاء القارة السمراء.

وأعلن البيت الأبيض عن الالتزام الجديد بالمساعدات قبل خطاب للرئيس جو بايدن في ختام قمة حول إفريقيا عُقدت في واشنطن واستمرت ثلاثة أيام، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- بايدن يدعو إلى تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين

وكانت إدارة بايدن قد سلطت الضوء على دور العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وفي وقت سابق اليوم دعا الرئيس جو بايدن، إلى تمثيل دائم لإفريقيا في جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين ومجلس الأمن الدولي.

جاءت كلمة بايدن أمام حوالي 50 من القادة الأفارقة الذين يستضيفهم في قمة بواشنطن. ويقول مسؤولون أميركيون إنهم على اتصال بالهند مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن ضم الاتحاد الإفريقي.

كما أعلن بايدن عن اعتزامه زيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، في رحلة ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ 2015. وتابع: «سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرًا» بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.

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