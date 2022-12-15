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بـ10 مليارات يورو.. ألمانيا تشتري 35 مقاتلة أميركية طراز «إف-35»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 12:40 مساء
بـ10 مليارات يورو.. ألمانيا تشتري 35 مقاتلة أميركية طراز «إف-35»
مقاتلة من طراز «إف-35» تشارك في مناورات. (أرشيفية: أ ف ب)
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أبرمت ألمانيا مع الجيش الأميركي عقدًا لشراء 35 مقاتلة من طراز «إف-35»، في صفقة تندرج في إطار جهود الدولة الأوروبية لتحديث جيشها، على ما أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى برلين.

وقالت السفارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن الحكومة الألمانية وقعت عقدًا مع سلاح الجو الأميركي لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز «إف-35 لايتنينغ تو»، سيجرى تسليمها بين عامي 2026 و2029.

وفي مارس، أعلنت برلين عزمها شراء 35 من هذه المقاتلات التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن»، إضافة إلى 15 طائرة مقاتلة أخرى من طراز «يوروفايتر» الأوروبية، مشيرة إلى أن هذه المقاتلات المتطورة ستحل محل أسطولها القديم من مقاتلات «تورنيدو»، لكن وزارة الدفاع الألمانية أثارت في مطلع ديسمبر شكوكًا بشأن المضي قدمًا في هذا المشروع بعدما تحدثت عن «تأخيرات وتكاليف إضافية» محتملة لهذه الصفقة التي تناهز قيمتها عشرة مليارات يورو، وذلك في رسالة سرية بعثتها إلى لجنة الموازنة في البرلمان.

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البوندستاغ يعطي الضوء الأخضر للصفقة
غير أن هذه الشكوك تبددت مع إعطاء «بوندستاغ»، مجلس النواب الألماني، الضوء الأخضر للصفقة، الأربعاء، كما أعطى «بوندستاغ» الضوء الأخضر لصفقات تسلح أخرى، بما في ذلك شراء رشاشات، وستمول هذه الصفقات من صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو جرى إنشاؤه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بهدف تحديث الجيش الألماني.

وأشادت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، بموافقة النواب على هذه الصفقات، ورأت فيها «علامة مهمة للغاية» على أن البرلمان يدعم الجيش الألماني. 

وحسب بيان السفارة الأميركية، فإن «برنامج إف-35 الألماني سيضمن استمرار ألمانيا في أداء التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي وسيضمن قدرة الردع الموثوق بها للحلف في المستقبل»، ومن المتوقع أن تدخل أول مقاتلة «إف-35» الخدمة في الجيش الألماني في 2028.

وشددت السفارة في بيانها على أنه «في مواجهة التحديات الأمنية الحالية، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، أصبح التعاون الوثيق بين الحلفاء أكثر أهمية من أي وقت مضى»، ولطالما انشغلت السياسة الألمانية بمسألة استبدال الأسطول القديم من مقاتلات «تورنيدو» التي يعود تاريخها إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وعددها الإجمالي 93 مقاتلة، عدد منها متهالك.

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