  • Alwasat News
Atwasat

إيران: زيارة مرتقبة لمسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 04:00 مساء
إيران: زيارة مرتقبة لمسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت إيران الأربعاء أن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون طهران في الايام القادمة لإزالة «الغموض» المحيط باتهامات عن أنشطة نووية سرية. ومنذ أشهر تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بإعطاء تفسير لوجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها.

وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي الذي يترنّح منذ العام 2018 بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب الذي كان حينها رئيسا للولايات المتحدة، بحسب «فرانس برس».

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي لصحفيين في طهران إن «مسؤولين من الوكالة سيزورون طهران في الأيام القادمة». وأضاف «تواصُلنا مع الوكالة مستمر ونأمل أن نتمكن من تحقيق تقدم فعال مع الوكالة من أجل تذليل العقبات والغموض والمضي قدما».

إجابات «ذات موثوقية من الناحية التقنية»
وكان وفد من الوكالة يعتزم زيارة طهران الشهر الماضي، لكن الزيارة لم تتم بعد أن ندّد مجلس حكام الوكالة بعدم تعاون طهران وعدم تقديمها إجابات «ذات موثوقية من الناحية التقنية». واعتبرت الوكالة أنها غير قادرة بسبب ذلك على ضمان سلمية برنامج طهران النووي.

-  واشنطن ودول أوروبية تشتكي إيران لـ«الطاقة الذرية»
-  وكالة الطاقة الذرية: لا تقدم في المفاوضات مع إيران

والجمعة قال إسلامي إن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في إيران، استقدمت إلى  البلاد من الخارج.

يتيح اتفاق العام 2015، تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لمنعها من تطوير قنبلة نووية سرا، علما بأن الجمهورية الإسلامية تنفي على الدوام السعي لتحقيق الغاية هذه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المواطن الذي في الزنزانة

المواطن الذي في الزنزانة
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»

بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف ...
المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية

المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية
«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»

«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»
«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد

«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد
الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر

الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر
علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي

علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي
أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة

أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة
ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء

ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء
تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 مليون يورو

تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 ...
تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين

تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين
«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة ...
الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20 ألف مشجع

الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20...
لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا

لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط

«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي

مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي
تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء

تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكونغو الديمقراطية: 120 قتيلا في فيضانات اجتاحت العاصمة كينشاسا (فيديو)
الكونغو الديمقراطية: 120 قتيلا في فيضانات اجتاحت العاصمة كينشاسا ...
إيران: زيارة مرتقبة لمسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران: زيارة مرتقبة لمسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الاحتلال يعترف بتنفيذ هجوم على الحدود السورية العراقية في نوفمبر الماضي
الاحتلال يعترف بتنفيذ هجوم على الحدود السورية العراقية في نوفمبر ...
أوكرانيا تعلن إسقاط سرب من المسيّرات استهدفت كييف
أوكرانيا تعلن إسقاط سرب من المسيّرات استهدفت كييف
الصين تسحب ستة دبلوماسيين من بريطانيا
الصين تسحب ستة دبلوماسيين من بريطانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل...
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام الكابيتول
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام ......
المزيد
محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول ومنعه من ممارسة العمل السياسي
محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول ومنعه من ممارسة ......
الصومال وإثيوبيا على رأس قائمة المراقبة للجنة الإنقاذ الدولية
الصومال وإثيوبيا على رأس قائمة المراقبة للجنة الإنقاذ ......
«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي
«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان ......
الصين تسحب ستة دبلوماسيين من بريطانيا
الصين تسحب ستة دبلوماسيين من بريطانيا...
أوكرانيا تعلن إسقاط سرب من المسيّرات استهدفت كييف
أوكرانيا تعلن إسقاط سرب من المسيّرات استهدفت كييف...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط