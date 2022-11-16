Atwasat

واشنطن ودول أوروبية تشتكي إيران لـ«الطاقة الذرية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 12:32 صباحا
واشنطن ودول أوروبية تشتكي إيران لـ«الطاقة الذرية»
مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز النووية في وسط إيران. 20 يناير 2014. (أ ف ب)
alwasat radio

قدّمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مساء الثلاثاء، للوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها، وفق ما أفاد دبلوماسيان الثلاثاء.

وقال دبلوماسي أوروبي في تصريح لوكالة «فرانس برس» إن مشروع القرار قُدّم الليلة. وكان مصدر آخر قد أفاد عن المعلومة نفسها في وقت سابق الثلاثاء، عشية انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومنذ العام الماضي، أجرت طهران والقوى الكبرى مباحثات بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت واشنطن منه في 2018. وتعثرت المباحثات مطلع سبتمبر، بعدما اعتبرت الأطراف الغربية أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم طرحها الاتحاد الأوروبي كان غير بنَّاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟
موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا

موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا
نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم

نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم
تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم

تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم
ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!

ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة
شاهد في «اقتصاد بلس»: مليارا دولار قيمة الصادرات التركية لليبيا في 10 أشهر

شاهد في «اقتصاد بلس»: مليارا دولار قيمة الصادرات التركية لليبيا في 10 أشهر
«بوابة الوسط» تستعرض جولة الدوري الممتاز الخامسة وأجندة المؤجلات

«بوابة الوسط» تستعرض جولة الدوري الممتاز الخامسة وأجندة المؤجلات
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة

تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما ...
تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول

تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول
كاركاتير حليم - القطاع المصرفي

كاركاتير حليم - القطاع المصرفي
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا

وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا
«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%

«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا

وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع خلال قمة مجموعة العشرين بشأن بولندا
الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع خلال قمة مجموعة العشرين بشأن بولندا
واشنطن ودول أوروبية تشتكي إيران لـ«الطاقة الذرية»
واشنطن ودول أوروبية تشتكي إيران لـ«الطاقة الذرية»
عقب القصف الروسي.. عودة التيار الكهربائي لـ8 ملايين أوكراني
عقب القصف الروسي.. عودة التيار الكهربائي لـ8 ملايين أوكراني
كييف تنفي رواية سقوط صاروخ أوكراني في بولندا
كييف تنفي رواية سقوط صاروخ أوكراني في بولندا
اجتماع طارئ الـ«ناتو» الأربعاء بشأن بولندا
اجتماع طارئ الـ«ناتو» الأربعاء بشأن بولندا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم ......
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا...
المزيد
محادثات هاتفية بين بايدن وستولتنبرغ حول حادث بولندا
محادثات هاتفية بين بايدن وستولتنبرغ حول حادث بولندا...
«سوناك» سيلتقي «شي» في أول قمة بريطانية- صينية منذ خمس سنوات
«سوناك» سيلتقي «شي» في أول قمة بريطانية- صينية منذ خمس سنوات...
بولندا: صاروخ روسي الصنع سقط في أراضينا وأوقع قتيلين
بولندا: صاروخ روسي الصنع سقط في أراضينا وأوقع قتيلين...
اجتماع طارئ الـ«ناتو» الأربعاء بشأن بولندا
اجتماع طارئ الـ«ناتو» الأربعاء بشأن بولندا...
كييف تنفي رواية سقوط صاروخ أوكراني في بولندا
كييف تنفي رواية سقوط صاروخ أوكراني في بولندا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط