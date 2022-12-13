«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول

القاهرة - بوابة الوسط

تبنّى تنظيم «داعش» هجومًا استهدف، الإثنين، فندقًا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح.

وقال التنظيم، في بيان، إن اثنين من عناصره «فجّرا حقيبتين ناسفتين زرعتا سابقاً واستهدفت إحداهما حفلاً للصينيين، بينما استهدفت الثانية صالة استقبال الزوّار في الطابق الأول»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن أحد المهاجمين كمنَ بعدها «في الطابق الثاني وبدأ بإلقاء القنابل اليدوية على من يحاول الصعود من عناصر طالبان»، بينما راح الثاني يفجّر أبواب الشقق صعودًا بعبوات لاصقة ويطلق النار على النزلاء الصينيين».