بوليفيا تحدد موعدا لإحصاء سكاني حاسم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس اليساري لويس أرسي، أن بوليفيا حددت الثالث والعشرين من مارس 2024، موعدًا لإجراء تعداد سكاني مهم، بعد أسابيع من تظاهرات عنيفة في بعض الأحيان، للمطالبة بتنظيمه قبل انتخابات 2025.

وقال أرسي، في كلمة بثها التلفزيون، «حتى لا يسفك دم الشعب، أصدرنا قانون الإحصاء هذا وأصغينا للشعب»، بحسب وكالة «فرانس برس»

وجرت تظاهرات استمرت 36 يومًا في منطقة سانتا كروز العاصمة الاقتصادية لبوليفيا ومعقل المعارضة، للمطالبة بإجراء هذا الإحصاء السكاني الحاسم في ضوء انتخابات العام 2025.

والإحصاء السكاني مهم لأن توزيع الأموال العامة وتخصيص المقاعد في البرلمان، مرتبطان بعدد سكان المناطق.

إرجاء إحصاء 2022

وأجري آخر تعداد سكاني في بوليفيا في 2012، وكان يفترض أن ينظم إحصاء جديد في نوفمبر 2022، لكن الحكومة أرجأته، موضحة أنها لا تملك الوقت اللازم لذلك.

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وعلقت التظاهرات التي بدأت في 22 أكتوبر، وتخلل بعضها أعمال عنف أسفرت عن سقوط أربعة قتلى ومئتي جريح، في 26 نوفمبر، اليوم الذي تبنى فيه مجلس النواب مشروع قانون حكومي ينص على إجراء التعداد السكاني في مارس 2024.

وتشعر منطقة سانتا كروز التي تحكمها المعارضة اليمينية، بأنها محرومة بسبب إحصاء سكاني قديم أجري قبل أكثر من عقد، وكانت تخشى ألا يتم تحديث تمثيلها في الوقت المناسب للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 2025.