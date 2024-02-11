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الصحافة الألمانية: «كارثة هاري كين» وراء انهيار بايرن ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 08:32 مساء
الصحافة الألمانية: «كارثة هاري كين» وراء انهيار بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ لدى خروجه مهزوما أمام باير ليفركوزن بالدوري الألماني السبت 10 فبراير 2024 (إكس)
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حمَّلت الصحافة الألمانية قائد منتخب إنجلترا هاري كين مسؤولية خسارة بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة وسعت الفارق مع متصدر الدوري الألماني إلى خمس نقاط.

بايرن ميونخ يتعرض للإهانة
وما زاد في شعور فريق بايرن ميونخ بالإهانة خلال المباراة، تسجيل نجمه المعار في ليفركوزن جوسيب ستانيسيتش هدفًا في شباكه.

وأرجعت جريدة «بيلد» الألمانية سبب انهيار بايرن ميونخ إلى أداء النجم الإنجليزي هاري كين، فكتبت عنوانًا بالخط العريض قالت فيه «كارثة هاري كين»، وأضافت في حديثها عن المهاجم الإنجليزي: «لقد اشتراه نادي بايرن ميونخ تحديدًا لمواجهات من هذا الطراز. هاري كين قدم أسوأ مباراة له بقميص البايرن، كين لم يكن في المباراة أصلًا، لا هدف، لا تمريرة».

وأظهرت الإحصاءات لمس المهاجم الإنجليزي الكرة 18 مرة فقط في الـ90 دقيقة على الرغم من استحواذ بايرن ميونخ على الكرة بنسبة 62%.

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واعتذر كين وقال بعد الهزيمة التي تنذر بفقدان النادي البافاري هيمنته على لقب الدوري الألماني: «لم نلعب بشكل جيد وفي الشوط الثاني كنا سيئين في المواجهات الفردية، لكن لا تزال لدينا مباريات كثيرة للتعويض، كما أن أمامنا دوري أبطال أوروبا. علينا أن نركز على أدائنا ونطوره والصراع على اللقب مفتوح».

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