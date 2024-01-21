بايرن ميونخ يتعرض لخسارة مفاجئة أمام بريمن في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى بايرن ميونخ خسارة مفاجئة على أرضه بهدف مقابل لا شيء أمام فيردر بريمن، اليوم الأحد، بفضل هدف ميتشل فايزر، ليتأخر بفارق سبع نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن، في الصراع على لقب الدوري الألماني.

الخسارة الثانية لبايرن ميونخ

يعد هذا الفوز الأول لفيردر بريمن على ملعب بايرن ميونخ منذ 2008، كما أنها الخسارة الثانية للبايرن في الدوري الألماني هذا الموسم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

بهذه النتيجة تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 41 نقطة في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة.

عانى بايرن ميونخ على أرضه طوال المباراة من أجل اختراق دفاع بريمن المنظم، إلا أن معاناة الفريق البافاري ازدادت عندما سجل الفريق الزائر هدفًا من هجمة سريعة في الدقيقة 25، لكن الهدف الذي سجله غاستن نجيمناه أُلغي بسبب خطأ في بداية الهجمة.

وقام فايزر بعمل أفضل في الدقيقة 59، وانطلق داخل منطقة الجزاء ثم تراجع للخلف ليتخلص من مراقبه، ويطلق تسديدة قوية في مرمى الحارس مانويل نوير.

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وتقدم بايرن ميونخ للأمام بحثًا عن التعادل بعدها، لكن لم يكن لديه خطة واضحة وأهدر هدافه هاري كين فرصة محققة بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 72.

وأنقذ ميتشل زيترر تسديدة ليروي ساني في الدقيقة 79، قبل أن يبعد الكرة قبل أن يلعبها كين بضربة رأس بعدها بقليل، ليحافظ فريق فيردر بريمن على فوزه الكبير على بايرن ميونخ في الدوري الألماني هذا الموسم.