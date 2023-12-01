كلينسمان: هاري كين قادر على تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، يورغن كلينسمان، أن مهاجم بايرن ميونخ الإنجليزي هاري كين لديه القدرة على تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الألماني، البالغ 41 هدفاً.

كين يسجل 17 هدفا في 11 مباراة

وانضم هاري كين إلى بايرن ميونخ في الصيف قادماً من توتنهام الإنجليزي، وسجل 17 هدفاً في أول 11 مباراة له في الدوري الألماني، وهو رقم قياسي بـ«البوندسليغا» في هذه المرحلة من الموسم المكون من 34 جولة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقد سجل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ السابق، 41 هدفاً في موسم 2020-2021، ليتفوق على الرقم الذي ظل صامداً 49 عاماً، والذي كان مسجلاً باسم غيرد مولر، الذي سجل أربعين هدفاً.

وقال كلينسمان لمجلة «كيكر شبورت» الألمانية، في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة: «نحن نعلم في النهاية أنه منذ تحطيم رقم غيرد مولر، فإنه لا يوجد رقم قياسي سيظل خالداً في كرة القدم».

وأضاف: «لم أتفاجأ من تأقلم هاري كين سريعاً مع بايرن ميونخ والدوري الألماني. إنه مهاجم من الطراز العالمي، ولديه شخصية متزنة للغاية».

كان كلينسمان هدافاً للدوري في موسم 1987-1988 بـ19 هدفاً، وسبق للنجم الألماني أن لعب في صفوف توتنهام، وفاز بكأس العالم 1990 وكأس أمم أوروبا 1996 كلاعب. وبعد أن توليه تدريب المنتخبين الألماني والأميركي، يتولى حالياً تدريب منتخب كوريا الجنوبية.

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ولعب كلينسمان ودرب فريق بايرن ميونخ. وأوضح أن زملاء كين هناك يلعبون دوراً كبيراً في نجاحه. كما يعتقد أن تسجيل الأهداف في إنجلترا أو ألمانيا أسهل من تسجيل الأهداف في إيطاليا.

واستطرد كلينسمان: «كمهاجم، ليس الدوري الذي تلعب فيه هو المهم ولكن زملاءك. المهاجم -بغض النظر عن الدوري- يجب أن يجرى الإعداد له، وإلا ستكون الأمور صعبة عليه للغاية».