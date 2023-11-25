هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح مهاجم فريق بايرن ميونخ هاري كين أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا» يسجل 18 هدفًا خلال أول 12 مباراة في الموسم، وفقًا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للإحصائيات الرياضية.

هاري كين قاد بايرن ميونخ للفوز على كولون

وتجاوز هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي بذلك الرقم المسجل باسم غيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ الذي سجل 17 هدفًا خلال أول 12 مباراة في موسم 1968-1969، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتمكن هاري كين من تجاوز رقم مولر بعد أن سجل هدف الفوز لبايرن ميونخ في شباك كولون مساء أمس الجمعة، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني.

كما أصبح هاري كين أول لاعب إنجليزي يسجل 18 هدفًا خلال موسم واحد في «البوندسليغا».

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وحطم هاري كين أيضا رقم جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند السابق الذي سجل 17 هدفًا في «البوندسليغا» في موسم 2019-2020.