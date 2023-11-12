بايرن ميونخ يحقق أرباحًا قياسية ويؤكد: صفقة هاري كين لن تتكرر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، أرباحًا قياسية عن الموسم الماضي خلال الاجتماع السنوي العام، لكن بطل الدوري الألماني لكرة القدم أكد أن انتقال هاري كين مقابل مئة مليون يورو كان مجرد أمر استثنائي وليس قاعدة جديدة.

ارتفاع دورة رأس المال لبايرن ميونخ

وارتفعت دورة رأس المال بنسبة 28% لتصل إلى 854.2 مليون يورو أي ما يعادل 915.3 مليون دولار، حيث يتواصل تعافي صناعة كرة القدم بعد جائحة فيروس كورونا.

ووصف المدير المالي ميشي ديدريش، في الاجتماع السنوي العام لبايرن ميونخ، نتائج أعمال النادي بالإنجاز الاستثنائي.

وتضاعفت أرباح المجموعة قبل الضرائب بأكثر من ثلاثة أضعاف في العام المالي 2022 - 2023، لترتفع من 17.1 مليون يورو إلى 54.5 مليون يورو، كما ارتفع صافي الربح إلى 35.7 مليون يورو بزيادة 23 مليون يورو مقارنة بالموسم السابق.

وقال ديدريش: «كل ما ننتجه يجري استثماره في الرياضة. بالنسبة لنا، الأمر متعلق دائمًا بالرياضة في المقام الأول. أهم عائد لنا في الاستثمار هو إحراز الألقاب».

وعلى الرغم من الأرقام المالية القوية؛ فإن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ يان كريستيان دريسين الذي حل محل أوليفر كان في نهاية الموسم الماضي، قال خلال الاجتماع العام إن إنفاق مئة مليون يورو في سوق الانتقالات ليس من ضمن المسائل التي ستكون مطروحة للنقاش مجددًا.

وتعاقد بايرن ميونخ مع المهاجم الإنجليزي هاري كين في صفقة قياسية للنادي البافاري، بعد انتقاله من توتنهام في أغسطس الماضي. وحتى الآن أظهر اللاعب أنه يساوي المئة مليون يورو التي دفعها بايرن بعدما سجل 17 هدفًا في أول 11 مباراة في الدوري الألماني «البوندسليغا».

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وسجل كين (30 عامًا) أهدافًا أكثر من التي سجلها هدافو الدوري الألماني في الموسم الماضي على مدار 34 مباراة.

لكن على الرغم من أن بايرن ميونخ لن ينفق مثل هذه المبالغ على لاعب واحد كل عام، إلا أن دريسين ناشد الأندية الأخرى في «البوندسيلغا» لمساعدة بايرن في تعزيز مكانة كرة القدم الألمانية وعائداتها.