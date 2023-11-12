هاري كين يحظى بشعبية استثنائية في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل مهاجم بايرن ميونخ هاري كين ألمانيا في صفقة انتقال قياسية وتجاوزت حصيلته التهديفية الكبيرة هذا الموسم التوقعات لتحوله سريعًا إلى نجم يحظى بدعم جماهيري هائل.

هاري كين خليفة ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ

وانضم هاري كين إلى نادي بايرن ميونخ قادمًا من توتنهام هوتسبير في أغسطس الماضي مقابل مبلغ قياسي على مستوى الدوري الألماني بلغ مئة مليون يورو في الوقت الذي كان فيه النادي الألماني يسعى بصورة حثيثة لضم هداف صاحب سجل متميز ليملأ الفراغ الذي تركه رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني العام الماضي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وهاري كين هو هداف المنتخب الإنجليزي وهو صاحب ثاني أعلى سجل تهديفي على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وتكيَّف سريعًا مع فريقه الجديد وحتى الآن أحرز له 21 هدفًا في 15 مباراة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وبهدفيه في شباك هايدنهام أمس السبت، رفع هاري كين رصيده التهديفي في الدوري إلى 17 هدفًا في 11 مباراة وهو رقم قياسي في البطولة خلال هذه المرحلة إذ يتفوق على الرقم القياسي السابق الذي سجله ليفاندوفسكي وهو 16 هدفًا.

وحاليًا يتفوق رصيد النجم الإنجليزي التهديفي بعد أول 11 جولة من الدوري الألماني على عدد الأهداف التي أحرزها كبار هدافي البطولة خلال الموسم الماضي بأكمله.

وعن حصيلة كين التهديفية قال مدرب بايرن توماس توخيل أمس السبت: «لا يمكنني أن أقول لكم شيئًا مختلفًا، الأداء يتحدث عن نفسه، لا داعٍ لأي كلمات إضافية».

وأحرز كين أيضًا أربعة أهداف في أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا بينما ضمن بايرن التأهل لمراحل خروج المغلوب قبل آخر جولتين من دور المجموعات.

ومن المؤكد أن الهدف الذي أحرزه كين من مسافة 60 مترًا بتسديدة لولبية من نصف ملعب فريقه خلال الفوز الساحق 8-0 على دارمشتاد من أبرز إنجازاته خلال الموسم الحالي سيترشح لجائزة أفضل هدف في الموسم.

كما أحرز أيضًا ثلاثة أهداف في فوز بايرن 4-0 الأسبوع الماضي في ملعب منافسه على اللقب بروسيا دورتموند وهو أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في أول مشاركة في لقاء القمة بين العملاقين.

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وأدت الحصيلة التهديفية الاستثنائية التي يتمتع بها هاري كين أيضًا إلى تراجع بعض منتقدي الصفقة عن مواقفهم السابقة ومنهم لاعب منتخب ألمانيا السابق ديدي هامان الذي شكك في البداية في قدرة كين على لعب دور مؤثر في الدوري الألماني، وقال هامان لجريدة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار: «لم أتصور أنه يمكنه تسجيل الأهداف بهذه الصورة.. إنه ظاهرة».