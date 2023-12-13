بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد «مولر»

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر تقرير إعلامي أن نادي بايرن ميونخ الألماني دخل في مفاوضات بناءة مع توماس مولر، لاعب الفريق، بشأن تجديد عقده، الذي قد يُجدد قبل فترة أعياد الميلاد.

عقد «مولر» الجديد مع بايرن ميونخ ينتهي 2025

وذكرت مجلة «شبورت بيلد»، اليوم الأربعاء، أن مولر وبايرن ميونخ قد يمددان تعاقدهما قريبا لعام، لينتهي في 2025، حتى يواصل اللاعب مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونخ، حيث لم ينضم لأي نادٍ آخر غيره طوال مسيرته في الملاعب.

وقال مولر أخيرا إنه يريد مواصلة اللعب في أعلى المستويات بعد نهاية عقده الحالي الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، ويبدو أنه من غير المرجح أن يقوم بهذا مع أي نادٍ آخر.

وأثنى مسؤولو بايرن ميونخ على مولر، الذي لم يعد لاعباً أساسياً، ولكنه يظل لاعباً مهماً وصاحب شعبية كبيرة. وقال رئيس النادي، هيربرت هاينر، إنه يريد الإبقاء على مولر حتى بعد انتهاء مسيرته كلاعب.

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في الوقت نفسه، يخوض ليروي ساني، الذي سينتهي تعاقده في 2025، مفاوضات من أجل تمديد تعاقده في المستقبل.