توماس مولر: نحن عقدة ميسي ورونالدو مشكلتنا

القاهرة - بوابة الوسط

قال لاعب بايرن ميونخ الألماني، توماس مولر، إن فريقه تحول لعقدة أمام اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرا إلى أنه دائما ما يحقق الفوز أمامه سواء كان لاعبا لبرشلونة أو باريس سان جيرمان، بينما ظل البرتغالي كريستيانو رونالدو مشكلة للبافاري حينما كان لاعبا لريال مدريد.

وتمكن بايرن، أمس الأربعاء، من إقصاء باريس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن جدد فوزه عليه إيابا بهدفين نظيفين، بينما انتهت مواجهة الذهاب بهدف وحيد، وفق ما نشرته «جريدة بيلد» الألمانية.

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وقال مولر في حديث لموقع ناديه الرسمي: «ضد ميسي، تسير الأمور دائمًا على ما يرام على جميع المستويات من حيث النتائج. على مستوى النادي، كان كريستيانو رونالدو مشكلتنا عندما كان في ريال مدريد».

احترام أداء ميسي

وتابع مولر: «أكن أكبر احترام لأداء ميسي في كأس العالم، لكن على مستوى الأندية، ما زلنا نتفوق عليه».

وحصد مهاجم بايرن ميونخ تومس مولر أمس الأربعاء جائزة رجل المباراة، أمام باريس سان جيرمان المدجج بنجومه ليونيل ميسي وكيليان مبابي.