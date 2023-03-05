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كومان يتأهب لقيادة البايرن نحو معاقبة باريس سان جيرمان مجددا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 04:17 مساء
كومان يتأهب لقيادة البايرن نحو معاقبة باريس سان جيرمان مجددا
كومان مع البايرن أمام سان جيرمان. (إنترنت)
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تدخل أندية أوروبا منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا رافعة شعار صراع البقاء، خاصة بالنسبة لباريس سان جيرمان وتشيلسي، لم يكن باريس سان جيرمان قريبًا مثلما حدث في 2020 وقت الجائحة، عندما وصل إلى نهائي لشبونة الذي حرمه منه بايرن ميونخ، نفس الخصم الذي يواجهه بطل فرنسا الأربعاء المقبل، والذي خسر أمامه مجددًا أبناء المدرب كريستوف جالتييه في الذهاب.

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وظهر الفرنسي كينجسلي كومان خريج أكاديمية باريس مرة أخرى بعد ثلاثة أعوام كي يصعق فريقه السابق، فبعد أن ساهم في فوز العملاق البافاري بالنهائي في 2020، عاد ليكشف لإدارة النادي الباريسي كيف أنها أخطأت بالتفريط فيه خلال مباراة الذهاب باستاد حديقة الأمراء، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

ويخوض البايرن لقاء الإياب وهو متقدم في النتيجة بعد الانتصار الذي حققه ذهابًا بهدف، ورغم ذلك لا تزال هناك فرص لأبناء العاصمة الفرنسية، لا سيما وأن نجمهم الأبرز كيليان مبابي لعب بالكاد في لقاء الذهاب، كما يشحذ البي إس جي معنوياته عن طريق استعادة ذكريات مواجهة ربع نهائي نسخة 2020-2021 حين فاز في ملعب أليانز ارينا (3-2)، قبل أن يسقط في حديقة الأمراء (0-1) وتأهل وقتها الفريق الذي يستعيد خدمات مبابي بعد أن أصبح جاهزًا تمامًا، وكذلك ميسي، إلا أن نيمار لن يكون حاضرًا.

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