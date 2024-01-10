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بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين بيكنباور في أليانز أرينا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 09:46 مساء
بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين بيكنباور في أليانز أرينا
النجم الألماني الراحل فرانز بيكنباور (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر نادي بايرن ميونخ الألماني إقامة حفل تأبين للأسطورة الراحل فرانز بيكنباور في ملعب «أليانز أرينا» يوم 19 يناير الحالي، بعد اقتراح قدمه اللاعب الدولي السابق والرئيس السابق لمجلس إدارة النادي، كارل هاينز رومينيغه.

بايرن ميونخ يدعو الأصدقاء إلى تأبين بيكنباور
ودعا بايرن ميونخ الأصدقاء والرفاق في الرياضة الألمانية والثقافة والسياسة الوطنية والدولية، وبشكل عام جميع المشجعين وعائلة النادي، إلى توديع القيصر الذي لا ينسى في أجواء عاطفية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب المعلومات التي ذكرتها جريدة «بيلد» الألمانية، فإن جثمان بيكنباور سيوارى الثرى خلال الأيام المقبلة في مراسم عائلية خاصة.

يعد بيكنباور، الذي وافته المنية أمس عن عمر 78 عاماً، أيقونة رئيسية في بايرن ميونخ كلاعب، وكمدرب أيضاً. وتترافق مسيرة «القيصر» مع صعود «البافاري»، ليصبح القوة المهيمنة في كرة القدم الألمانية والأوروبية.

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وقد ظهرت مقترحات مختلفة من عالم كرة القدم من أجل تكريم دائم لبيكنباور، حيث اقترح المدرب السابق أوتمار هيتسفيلد تسمية ملعب أليانز أرينا على اسمه. كما اقترح اللاعب الدولي السابق والمدرب السابق بيرتي فوغتس تسمية كأس ألمانيا على اسم «القيصر».

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