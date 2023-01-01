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بيكنباور يعتذر قبل جنازة بيليه الثلاثاء ويكشف الأسباب.. ناعيا: مثل شقيقي وصداقة تدوم إلى الأبد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 02:38 مساء
بيكنباور يعتذر قبل جنازة بيليه الثلاثاء ويكشف الأسباب.. ناعيا: مثل شقيقي وصداقة تدوم إلى الأبد
بيكنباور رفقة بيليه سويا في نيويورك كوزموس. (أرشيفية : الإنترنت)
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اعتذر أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور عن عدم حضور جنازة البرازيلي بيليه المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، وأكد بيكنباور أن صحته لا تسمح له بحضور جنازة بيليه، وقال بيكنباور لعدد اليوم الأحد من جريدة «بيلد آم سونتاج»: «أود الحضور، ولكن لسوء الحظ صحتي لا تسمح لي بالسفر لهذه المدة الطويلة. سأرافق صديقي في قلبي في رحلته الأخيرة».

ولعب بيليه، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات مع بيكنباور، الذي فاز بكأس العالم كلاعب ومدرب، سويا في نيويورك كوزموس في السبعينيات من القرن الماضي، وقال بيكنباور (77عاماً) إن بيليه كان «مثل شقيقه» وأنهما لم يتواصلا كثيراً في السنوات الأخيرة بسبب ظروفهما الصحية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

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ومن المقرر أن تقام الجنازة بعد غد الثلاثاء في مدينة سانتوس، مسقط رأسه، حيث سيدفن بعد ذلك في مراسم عائلية، ونادراً ما ظهر بيكنباور علنا في السنوات الأخيرة بسبب أمراض مختلفة، كما أنه لم يسافر لحضور بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وأضاف بيكنباور: «لكن علاقة صداقة مثل هذه ستدوم إلى الأبد. في النهاية، تتبقى لنا الذكريات الجميلة»، وتوفي بيليه عن عمر 82 عاماً في مستشفى بساو باولو بعد معركة مع سرطان القولون.

بيكنباور رفقة بيليه. (أرشيفية : الإنترنت)
بيكنباور رفقة بيليه. (أرشيفية : الإنترنت)
بيكنباور رفقة بيليه سويا في نيويورك كوزموس. (أرشيفية : الإنترنت)
بيكنباور رفقة بيليه سويا في نيويورك كوزموس. (أرشيفية : الإنترنت)
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