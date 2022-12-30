«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه

القاهرة - بوابة الوسط

أثار رحيل أسطورة كرة القدم العالمية، البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما، أمس الخميس بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، موجة من ردود الفعل حول العالم.

وكتبت ابنة البرازيلي كيلي ناسيمنتو على إنستاغرام من مستشفى ألبرت أينشتاين حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر «نشكرك، نحبك بلا حدود، ارقد بسلام»، وذلك وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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البرازيلي نيمار

وكتب نجم الكرة البرازيلية نيمار دا سيلفا ناعيًا قدوته بيليه على موقع «إنستجرام»، قائلًا: «جعل كرة القدم فنًا، قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة، لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فنًا، ومنح صوتاً للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء، أعطى رؤية للبرازيل»، وأرفق مهاجم باريس سان جرمان رسالته بصورة "ملك" كرة القدم وهو يرتدي التاج.

ليونيل ميسي

وبدوره كتب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على إنستاغرام «ارقد بسلام»، في إشارة إلى رحيل بيليه، وأرفق ميسي رسالته بثلاث صور، اثنتان منها ظهر فيهما مع بيليه، وثالثة لـ«لملك» كلاعب.

كيليان مبابي

من ناحيته، أشاد زميل نيمار وميسي في سان جرمان مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بأسطورة كرة القدم مؤكدا أن إرثه لن ينسى أبدا، وكتب مبابي باللغة الإنجليزية على تويتر معلقا على صورة بالأبيض والأسود تظهره إلى جانب بيليه: «لقد تركنا ملك كرة القدم، لكن إرثه لن يُنسى أبداً، ارقد بسلام أيها الملك».

وغالبا ما يُقارن مبابي الذي توج بطلا للعالم في 2018 ووصيف مونديال قطر 2022 بعد هزيمة فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، منذ ظهوره على أعلى مستوى ببيليه.

كرستيانو رونالدو

وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على إنستاغرام، «مصدر إلهام للعديد من الملايين، ومرجع في الأمس، واليوم وغداً»، معبرا عن الألم الذي يعاني منه الجميع في كرة القدم حالياً.

وتابع الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات: «العاطفة التي لطالما أبديتها تجاهي كانت ترد بالمثل في جميع الأوقات، حتى من مسافة بعيدة».

جيف هيرست

ونوه المهاجم الإنكليزي جيف هيرست الفائز بكأس العالم 1966 التي استضافتها بلاده ببيليه ووصفه بأنه الأعظم على الإطلاق.

ولعب هيرست ضد بيليه في مونديال 1970 في المكسيك وصنف المهاجم بأنه الأفضل الذي واجهه على الإطلاق. حينها فازت البرازيل 1- صفر في طريقها لرفع كأس العالم حيث توج الملك بيليه بالكأس للمرة الثالثة والأخيرة، وغرّد هيرست قائلا لديّ الكثير من الذكريات عن بيليه، وبدون أدنى شك أفضل لاعب لعبت ضده.

وتابع: «بالنسبة لي يظل بيليه الأعظم على الإطلاق، وأنا فخور بأن أكون معه على أرض الملعب، ارقد في سلام بيليه، وشكراً لك».

ودوّن هيرست اسمه في سجلات الكرة المستديرة كأول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في مباراة نهائية في كأس العالم في فوز إنكلترا على ألمانيا الغربية 4-2 في عام 1966، قبل أن يكرر إنجازه مبابي أخيرا في نهائي مونديال قطر بتسجيله ثلاثية فريقه.

إيمانويل ماكرون

ولخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرث بيليه، فكتب على تويتر: «اللعبة. الملك. الخلود».

جوزيف بلاتر

وكتب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري سيب بلاتر: «إنها أخبار محزنة للغاية، لقد رحل بيليه. العالم ينعي أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ وشخص رائع. لقد احتفل بكرة القدم بشكل لا مثيل له».

نادي نيويورك كوزموس

وأكد نادي نيويورك كوزموس الأمريكي الذي دافع عن ألوانه بيليه في السبعينات أن الراحل جلب اللعبة الجميلة إلى الولايات المتحدة، واصفا إياه باللاعب العبقري الذي أحدث تحولا في هذه الرياضة.

وقال في بيان نُشر على موقعه الرسمي: «اسم بيليه سيكون إلى الأبد مرادفاً للفن الرياضي والعبقرية»، وأضاف: «تأثيره الدائم على رياضة كرة القدم لا يقدر بثمن. ارقد بسلام يا ري».

ولعب بيليه مع كوزموس بين عامي 1975 و1977 بعد مسيرة ملحمية مع سانتوس.

الرئيس البرازيلي الحالي

وفي رسالة مؤثرة، ودّع الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أسطورة بلاده، قائلا على تويتر: «لم يكن هناك رقم 10 مثله».

وتابع لولا الذي يتسلّم مهمّاته الرئاسية الأحد: «قلّة من البرازيليين حملت اسم بلدنا إلى أبعد الحدود بقدر ما فعل... لم يلعب فحسب بل قدّم عرضاً شاملاً»، مؤكدا أنه استمتع بامتياز بمشاهدة بيليه وهو يلعب مباشرة، وأضاف: «شكرا لك بيليه».

الرئيس البرازيلي السابق

بدوره، قال الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو إن بيليه حمل اسم البرازيل في العالم أجمع، لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح.

وأعلن بولسونارو الحداد الرسمي لثلاثة أيام في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية، وجاء في المرسوم أن الحداد الرسمي قد أُعلِن في كل أنحاء البلاد، في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه.

البولندي ليفاندوفيسكي

وكتب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عبر موقعه على فيس بوك: «ارقد بسلام أيها البطل»، وأضاف مهاجم برشلونة الإسباني باللغة الإنكليزية مرفقا رسالته بصورة للبرازيلي باللونين الأبيض والأسود: «السماء لها نجم جديد حيث فقد عالم كرة القدم بطلاً».

موقع «فيفا»

وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موقعه الرسمي على الإنترنت لذكرى البرازيلي بيليه: «الخالد معنا إلى الأبد»، وكان فيفا كرّس بيليه لاعب القرن العشرين.

الأرجنتيني غابريال باتيستوتا

وغرّد المهاجم الدولي السابق الأرجنتيني غابريال باتيستوتا بعد خبر وفاة بيليه: «شكراً على كل ما قدمته لعالم كرة القدم. ارقد بسلام أيها الأسطورة».

وبمجرد انتشار نبأ وفاة الملك بيليه، تذكر العديد من الأرجنتينيين رسالته عندما توفي أسطورة كرة القدم العالمية دييغو مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما في أواخر عام 2020، حينها كتب بيليه: «فقدت صديقي العزيز والعالم أسطورة، أتمنى أن نلعب كرة القدم في يوم من الأيام معاً في الجنة».

كما أعربت أندية كرة القدم الأرجنتينية عن تعازيها، بما في ذلك بوكا جونيورز وريفر بلايت.

زين الدين زيدان

وكتب النجم الدولي السابق والمدرب الحالي الفرنسي زين الدين زيدان على إنستاغرام: «الملك الأبدي بيليه».

الألماني بيكنباور

واعتبر الألماني فرانتس بيكنباور، الفائز بكأس العالم كلاعب وكمدرب، أن: «كرة القدم خسرت اليوم الأعظم في تاريخها».

برشلونة الإسباني

وتأسف نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه على تويتر: «بشدة لوفاة الملك بيليه أحد أفضل اللاعبين في كل العصور، معه، أصبحت كرة القدم أكبر، ارقد بسلام».

ريال مدريد الإسباني

أما غريمه الأبدي ريال مدريد فأكد بدوره على تويتر أن: «الأسطورة بيليه سيبقى في الذاكرة إلى الأبد من قبل كل محبي الرياضة وإرثه يجعله أحد أساطير كرة القدم العالمية».

الظاهرة رونالدو

وقال الدولي السابق البرازيلي رونالدو الملقب «بالظاهرة» بطل العالم 2002 على إنستاغرام عن مواطنه: «فريد، متألق، فني، مبدع، مثالي، لا مثيل له، الأفضل على الإطلاق، العالم في حداد».

وأضاف: «هو مزيج من الحزن والفخر الهائل للتاريخ الذي كتبه، يا له من امتياز أني أتيت من بعدك يا صديقي، إرثه يتجاوز الأجيال».

البرازيلي روماريو

وأشاد ماريو زاغالو الذي لعب إلى جانب بيليه خلال التكريس العالمي للبرازيل عامي 1958 و1962 قبل أن يقوده خلال التتويج الثالث عام 1970 على إنستاغرام بذكرى: «الأعظم على الإطلاق».