وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان

القاهرة - بوابة الوسط

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، حسب ما أعلنت صفحة اللاعب على موقع فيسبوك.

ونشرت الصفحة إعلان الوفاة ونعي اللاعب: «الإلهام والحب علامة على رحلة الملك بيليه، الذي توفي بسلام اليوم. في رحلته، سحر إدسون الجميع ببراعته في الرياضة، وأوقف الحرب، وأدى العمل الاجتماعي حول العالم، ونشر أكثر ما كان يعتقد أنه علاج لجميع مشاكلنا: الحب».

صفحة بيليه: رسالتك في الحياة ستصبح إرث للأجيال القادمة

واختتمت رسالة النعي بقولها: «رسالتك في الحياة ستصبح إرث للأجيال القادمة... الحب الحب والحب إلى الأبد».

وأكدت مجلة «نيوز ويك» نبأ الوفاة من وكيل أعمال نجم كرة القدم البرازيلي، نجم نادي سانتوس السابق، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

آخر أيام بيليه

وكان بيليه يرقد في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو منذ 29 نوفمبر، وفق سكاي نيوز الإماراتية، حيث أظهر تقرير طبي قبل عيد الميلاد مباشرة أنه بحاجة إلى رعاية طبية جراء إصابته بقصور في القلب والكلى، بعد أن كان يكافح سرطان القولون منذ سبتمبر 2021.

مسيرة بيليه

بدأ بيليه، الذي كان يُدعى في الأصل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، باللعب لسانتوس في سن 15 عامًا والمنتخب البرازيلي بعد ذلك بعام، وانطلق إلى عالم كرة القدم عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا في كأس العالم 1958.

وخلال مسيرته الدولية، فاز بكأس العالم ثلاث مرات، في أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك.

وشهدت مسيرته المتألقة التي استمرت 20 عامًا من 1957 إلى 1977 تسجيل 757 هدفًا في 831 مباراة، على الرغم من أن سانتوس يدعي أن رصيده كان أقرب إلى 1000.

أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (أرشيفية: الإنترنت)

أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (أرشيفية: الإنترنت)

أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (أرشيفية: الإنترنت)