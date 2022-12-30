البرازيل تعلن حدادا رسميا ثلاثة أيام على بيليه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو الخميس الحداد الرسمي لثلاثة أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري بيليه، في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم أن الحداد الرسمي قد أُعلِن في كل أنحاء البلاد، في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم «بيليه»، إثر معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 عاما.

- وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان

- عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى