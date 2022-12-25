عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط

أمضى أقارب بيليه ليلة عيد الميلاد، السبت، مع أسطورة كرة القدم البرازيلي الذي يعاني من السرطان ومشاكل في الكليتين والقلب وتدهورت حالته الصحية مؤخرًا.

وأدخل بيليه (82 عامًا) الذي يعاني من سرطان في القولون اكتشف سبتمبر 2021، إلى المستشفى في ساو باولو نوفمبر الماضي، وتحدث أطباؤه الأربعاء الماضي، عن تأخر في حالته المرضية، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

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ووصل نجل بيليه، إدينيو الذي تم تعيينه مؤخرًا مدربًا لنادي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم «لوندرينا» ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي، حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.

صورة عائلية بدون الأسطورة

وبعد منتصف ليل السبت الأحد في البرازيل، نشرت كيلي ناسيمنتو إحدى بنات بيليه صورة على إنستغرام تظهر فيها مارسيا آوكي الزوجة الحالية للاعب كرة القدم السابق، وعدد من أفراد العائلة الآخرين لكن بدون بيليه، في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث يعالج.

وكتبت كيلي ناسيمنتو في تعليق على هذه الصورة: «الجميع تقريبًا يقولون لك عيد ميلاد مجيد، كل الامتنان والحب والاتحاد، نشكركم جميعًا على كل الحب والنور الذي أرسلتموه لنا».

صورة عائلية مع الأسطورة

في وقت متأخر من الجمعة نشرت كيلي ناسيمنتو على إنستغرام صورة لبيليه وهي تعانقه على سريره في المستشفى لا يظهر فيها سوى نصف وجهه وهو يخضع لأجهزة التنفس، وكتبت: «ليلة أخرى معًا، ما زلنا هنا نكافح».

وأعلنت ابنتاه قبل نشر تقرير عن حالة بيليه الأربعاء الماضي، أنهما ستقضيان عيد الميلاد في المستشفى مع أبيهمها مهاجم البرازيل السابق.