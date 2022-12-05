عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي

القاهرة - بوابة الوسط

في تطور جديد عن الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، أعلنت اثنتان من بناته أنه دخل منذ الثلاثاء الماضي إلى المستشفى، وأن حالته الصحية لا تمثل أي خطر، مبديتين تفاؤلهما بشأن عودته إلى المنزل، ويعاني بيليه التهابا رئويا جراء إصابته بـ«كوفيد-19» قبل ثلاثة أسابيع.

قالت ابنته كيلي ناسيمنتو في مقابلة مع محطة غلوبو البرازيلية «إن بيليه مريض، إنه كبير في السن، لكنه موجود حاليا في المستشفى بسبب التهاب في الرئة، وعندما يتحسن، سيعود إلى المنزل»، بحسب «فرانس برس».

- بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل

من جهتها، قالت شقيقتها فلافيا أرانتيس «إن بيليه ليس في وحدة العناية المركزة، إنه في غرفة عادية، هو ليس في خطر، إنه يخضع للعلاج».

كان إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، قد أدخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، الثلاثاء، لإعادة تقييم علاج يتلقاه جراء إصابته بسرطان القولون.

الحالة الصحية بحسب تقرير الأطباء

وقال الأطباء إن عدوى الجهاز التنفسي التي يعانيها «عولجت بمضادات حيوية»، وقال المستشفى السبت إن حالته «مستقرة» وإنه يستجيب جيدا لعلاج التهاب الجهاز التنفسي. وهذا ما أكده مجددا مكتب الإعلام في المستشفى لوكالة «فرانس برس» الأحد.

وقال بيليه (82 عاما) السبت إنه يشعر «بالقوة والأمل». كذلك نفت ابنتاه، الأحد، شائعات عن تدهور صحته. وقالت ابنته فلافيا لمحطة غلوبو «سئمنا تلقي التعازي».