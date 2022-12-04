بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، المتواجد في المستشفى من أجل العلاج، أنه يشعر «بالقوة والأمل».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيليه قوله في رسالة على «إنستغرام»: «أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد».

وتابع: «أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئًا بالطاقة. ومشاهدة البرازيل في كأس العالم أيضًا! شكرا جزيلا على كل شيئ».

- أسطورة البرازيل في وضع صحي مقلق

بيليه في وضع صحي مقلق

ودخل بيليه في مرحلة الرعاية التلطيفية بعد توقف العلاج الكيماوي لسرطان القولون عن إعطاء نتائج إيجابية، حيث يقتصر علاجه الآن على المسكنات والأدوية التي تساعد على التنفس، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ويبلغ أسطورة كأس العالم البرازيلي بيليه 82 عاما ويُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق وصاحب رقم قياسي كونه اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات في تاريخ البطولة التي تلعب مبارياتها حاليا بدولة قطر. ودخل المستشفى الثلاثاء، لإجراء فحوصات شهرية، فتبين خلالها إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، وأوضح التقرير الطبي أن الورم السرطاني أزيل من القولون في العام الماضي، وبدأ بطل البرازيل التاريخي بتلقي العلاج بشكل منتظم.

ونشر بيليه في منشور صورة له معروضة على مبنى في قطر، حيث يقام كأس العالم، وإلى جانبها جملة واحدة «تعافى قريبًا»، ورفع مشجعو فريق البرازيل خلال مباريات منتخبهم في كأس العالم صورة كبيرة لنجمهم الذي جلب 3 كؤوس عالم للبرازيل.