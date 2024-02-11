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أرسنال يواصل صحوته ويثأر من ويستهام بسداسية في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 07:14 مساء
أرسنال يواصل صحوته ويثأر من ويستهام بسداسية في الدوري الإنجليزي
مباراة أرسنال وويستهام في الدوري الإنجليزي الأحد 11 فبراير 2024 (إكس)
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واصل أرسنال صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحسم «الديربي» اللندني لمصلحته، بعدما حقق فوزًا كاسحًا بستة أهداف نظيفة على مضيفه ويستهام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين من «البريمييرليغ».

أرسنال ينهي الشوط الأول متقدما برباعية
وحسم أرسنال المباراة لمصلحته - من الناحية العملية - خلال الشوط الأول الذي شهد تسجيله أربعة أهداف، ليجبر جماهير ويستهام على ترك الملعب مبكرًا، في مشهد غير معتاد من مشجعي الفريق الملقب بـ«المطارق».

افتتح وليام ساليبا التسجيل لأرسنال في الدقيقة 32، قبل أن يضيف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، فيما أحرز جابرييل ماجاليس ولياندرو تروسارد الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 44 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع على الترتيب.

وواصل أرسنال هيمنته على اللقاء في الشوط الثاني، عقب تسجيل بوكايو ساكا وديكلان رايس الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 63 و65 على الترتيب.

وبذلك، ثأر أرسنال من خسارته أمام ويستهام في آخر مباراتين للفريقين بمختلف المسابقات.

وفاز ويستهام على أرسنال 3 - 1 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في نوفمبر الماضي، قبل أن يفوز أيضا 2 - صفر في مباراة الفريقين الأولى بالدوري الإنجليزي في الشهر التالي على ملعب «الإمارات».

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وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي والـ16 في البطولة هذا الموسم، إلى 52 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف المسجلة خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

في المقابل، توقف رصيد ويستهام، الذي تلقى أقسى خسارة في مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، عند 36 نقطة في المركز الثامن.

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