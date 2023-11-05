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أرسنال يؤيد تصريحات أرتيتا ضد التحكيم الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 07:57 مساء
أرسنال يؤيد تصريحات أرتيتا ضد التحكيم الإنجليزي
مدرب آرسنال أرتيتا خلال إحدى مباريات الفريق (إكس)
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأحد، أنه يدعم بشكل كامل تصريحات مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا ضد التحكيم، عقب خسارة الفريق أمام نيوكاسل 0-1 في الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي يستحق أفضل تحكيم
وأوضح النادي في بيان أصدره: «الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم، وبه أفضل اللاعبين والمدربين والمشجعين، وجميعهم يستحقون الأفضل».

وأضاف نادي أرسنال: «تحتاج الهيئة المسؤولة عن التحكيم بشكل عاجل إلى معالجة مستوى التحكيم، والتركيز على الإجراءات التي تنقلنا جميعًا إلى ما هو أبعد من التحليلات ومحاولات التفسيرات والاعتذارات».

وأكد أرسنال أن النادي يقدِّر الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس التحكيم هوارد ويب، ويأمل أن يتمكنوا من العمل معًا لتحقيق معايير التحكيم العالمية التي يتطلبها الدوري.

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وقال أرتيتا بعد الهزيمة المثيرة للجدل أمام نيوكاسل بهدف أنتوني جوردون: «أمر مخزٍ وعار، أشعر بالخجل من أن أكون جزءًا من هذا المشهد، واعتبر أنه من غير المقبول أن نخسر بهذا الشكل، بينما يحصل المنافس على ثلاث نقاط».

وسجل نيوكاسل هدف الفوز في الدقيقة 64، في ظل شكوك حول وجود خطأ قبل تسجيل الهدف، لكن الحكم أكد احتساب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «VAR».

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