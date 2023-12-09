محمد صلاح يعد جماهير ليفربول بـ«إنجاز استثنائي»

القاهرة - بوابة الوسط

عبر مهاجم ليفربول محمد صلاح عن سعادته بإنجازه التاريخي الذي تحقق في فوز فريقه على كريستال بالاس 2-1 اليوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز مبدياً تفاؤله بقدرات فريقه على التتويج بالألقاب في نهاية الموسم.

إنجاز تاريخي لمحمد صلاح

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول رافعاً رصيده إلى مائتي هدف بقميص فريقه الإنجليزي في كل البطولات ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي والأول منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وفقا للوكالة الألمانية.

وتحدث محمد صلاح عن إنجازه التاريخي مع ليفربول عقب اللقاء قائلاً عبر قناة «TNT»: «أنا سعيد بالرقم القياسي إنه شعور عظيم، ولكن يبقى الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة».

كما أشاد محمد صلاح بزميله هارفي إليوت الذي سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، مضيفاً: «إنه فتى جيد ويتعلم، وأحاول دائماً تشجيعه في التدريبات، وأعتقد أن أمامه مستقبل جيد».

وسئل محمد صلاح أيضاً عن التشابه بين الجيل الحالي والفائز بلقب الدوري الإنجليزي في 2020، فقال: «أرى أن الفريق يتمتع برغبة وعقلية في القتال بقوة حتى النهاية، ونحاول أن نواصل مسيرتنا بشكل جيد».

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وأشار محمد صلاح في ختام تصريحاته: «ليفربول لديه حالياً فريق مختلف لأن هناك ستة أو سبعة لاعبين جدد، يتسمون بأن لديهم رغبة في التعلم وهم بالفعل عناصر رائعة وبإمكاننا أن نحقق إنجازاً استثنائياً في هذا الموسم».

ويعتلي ليفربول قمة الترتيب في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن آرسنال.