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محمد صلاح يحلم باستعادة عرش أفضل لاعب أفريقي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 07:17 مساء
محمد صلاح يحلم باستعادة عرش أفضل لاعب أفريقي
تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2017 (أرشيفية: الإنترنت)
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على الرغم من تتويجه بالعديد من الألقاب والجوائز الفردية خلال مسيرته الرياضية الحافلة إلا أن شغف هداف فريق ليفربول الإنجليزي النجم الدولي المصري محمد صلاح بالحصول على المزيد منها لا يتوقف.

محمد صلاح حقق العديد من الإنجازات
ويسعى محمد صلاح للحصول على جائزة جديدة تضاف إلى سجله المتخم بالإنجازات والنجاحات عندما يتم كشف النقاب عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2023 خلال حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية بعد غد الإثنين، وفقا للوكالة الألمانية.

وتواجد محمد صلاح ضمن القائمة النهائية المرشحة للحصول على الجائزة المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» برفقة ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، المغربي أشرف حكيمي، ومهاجم نابولي الإيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين.

ويطمح قائد منتخب مصر في الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للمرة الثالثة بعدما سبق أن نالها عامي 2017 و2018.

ويرغب محمد صلاح الذي توج بالعديد من الجوائز المرموقة خلال مشواره الكروي مثل لاعب العام في إنجلترا مرتين، وهداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، في استعادة جائزة لاعب العام بأفريقيا، بعدما اكتفى بالحصول على الوصافة في النسختين الماضيتين خلف السنغالي ساديو ماني.

كما يسعى النجم المصري إلى معادلة إنجازي أسطورتي كرة القدم الأفريقية الليبيري جورج ويا والغاني عبيدي بيليه اللذين حصلا على جائزة لاعب العام في أفريقيا ثلاث مرات أملًا في الاقتراب من الرقم القياسي لأكثر اللاعبين حصدًا للجائزة، والذي يحمله النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه برصيد أربعة ألقاب لكل منهما.

ويتم تقديم الجائزة السنوية وفقًا لأداء المرشحين للجائزة في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، فيما كان صلاح أثناء تلك الفترة على موعد مع التاريخ بعدما حطم أكثر من رقم قياسي خلالها.

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في تصفيات كأس العالم

ولعل أشهر تلك الأرقام التي حطمها محمد صلاح في تلك الفترة هو تصدره قائمة هدافي ليفربول التاريخيين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي اعتلاها في مارس الماضي وبالتحديد عندما أحرز هدفين خلال فوز الفريق الأسطوري 7-0 على ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد في المسابقة محطمًا الرقم السابق الذي كان يحمله النجم المعتزل روبي فاولر.

وبالرغم من تراجع نتائج ليفربول على الصعيدين المحلي والقاري في الموسم الماضي الذي حصل خلاله فقط على لقب الدرع الخيرية بإنجلترا فيما فشل في الفوز بأي بطولة أخرى، بل أخفق في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز المؤهلة للنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن صلاح احتفظ ببريقه الكروي وهو ما تثبته لغة الأرقام.

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