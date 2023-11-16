رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في تصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

يفتتح منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة جيبوتي، اليوم الخميس، ثم سيراليون في ليبيريا، الأحد المقبل.

محمد صلاح سجل 11هدفا بتصفيات كأس العالم

ويتطلع «الفراعنة» للظهور في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة، بعدما شاركوا من قبل في نسخ 1934 و1990 و2018.

ولعب محمد صلاح قائد منتخب مصر، عشرين مباراة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم سجل خلالها 11 هدفاً، وقدم تسع تمريرات حاسمة.

ويترقب نجم ليفربول تحقيق رقم تاريخي في مباراتي جيبوتي وسيراليون، بالوصول إلى صدارة ترتيب هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، حيث يتصدر الترتيب حالياً محمد أبو تريكة برصيد 14 هدفاً، ويأتي في الوصافة عمرو زكي بـ12 هدفاً، ثم صلاح بـ11 هدفاً، ويحتاج صلاح إلى تسجيل أربعة أهداف للوصول إلى صدارة ترتيب هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم على مر التاريخ.

وشارك صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2014 وسجل ستة أهداف، ثم شارك في تصفيات كأس العالم 2018 وسجل خمسة أهداف، إلا إنه لم ينجح في التسجيل بتصفيات مونديال 2022.

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ويحتل محمد صلاح حالياً المركز الثاني في ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 51 هدفاً، خلف الهداف التاريخي حسام حسن صاحب الـ 68 هدفاً.