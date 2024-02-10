شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مباريات دوري الدرجة الثالثة الهولندي واقعة غريبة نادرا ما تشهدها ملاعب كرة القدم، حيث تمكن حارس مرمى من تسجيل هدف لا يصدق من أمام منطقة جزائه، والغريب أنه لم يدرك أنه سجل هدفا في شباك الفريق المنافس.

الحارس سجل هدفا دون قصد

الواقعة بطلها لارس يانسن حارس مرمى فريق نوردفيك الذي ساهم بقوة في فوز فريقه على أمستردامسك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفقا لشبكة «سي إن إن».

وفي الوقت الذي كانت نتيجة التعادل بهدف لمثله هي السائدة، خرج يانسن من مرماه ليلحق بالكرة قبل أن تصل إلى أحد مهاجمي أمستردامسك، فسدد كرة قوية قبل أن يحتك به المهاجم.

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وفيما وقع الحارس على الأرض متألما فوجئ بزملائه يركضون نحوه ليهنئوه بالهدف الذي أحرزه وهو ساقط على الأرض، بعدما قطعت الكرة مسافة الملعب بالكامل لتصل إلى مرمى الفريق المنافس.